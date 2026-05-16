Stars Pietro Lombardi: Diesen Platz traut er Sarah Engels beim ESC zu

Pietro Lombardi at The Great Fight Night in Cologne April 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.05.2026, 11:40 Uhr

Der Sänger äußert sich im Podcast-Gespräch mit Oliver Pocher über die Chancen seiner Ex beim Eurovision Song Contest.

Pietro Lombardi verrät, wie er Sarah Engels‚ ESC-Chancen einschätzt.

Die Sängerin tritt am heutigen Samstagabend (16. Mai) beim 70. Eurovision Song Contest in Wien mit ihrem Titel ‚Fire‘ an. Im großen Finale singt sie bereits als zweiter Act. Vorab unterhielt sich ihr Ex-Mann Pietro Lombardi mit Oliver Pocher über Sarahs Chancen. „Am Ende ist es ja auch eine Leistung, dabei zu sein. Ich gönne ihr den besten Platz, der möglich ist für Deutschland“, erklärte der Musiker im Podcast ‚Patchwork Boys‘. Insgesamt sei es schwer, Prognosen abzugeben: „Man kann es nicht einschätzen!“

Olli stellte sich ebenfalls hinter die ehemalige DSDS-Kandidatin. „Also, ich glaube, wir werden mit Sarah definitiv nicht Letzter werden“, prophezeite er. Seiner Meinung nach werde Deutschland vermutlich „irgendwo im Mittelfeld“ landen. Anschließend fand der Comedian positive Worte über die Kölnerin. „Ich muss ja wirklich sagen, sie macht das ganz gut. Social Media, das hat sie ja eh schon immer verstanden. Sie geht auf diese ganzen Veranstaltungen und Partys. Dann sah sie ja bei der ersten Pre-Party super aus mit ihrem Kleid“, lobte er Sarah.

Auch Pietro äußerte sich versöhnlich über seine Ex. „Ich wünsche ihr da viel Glück. Ich meine das ernst, ich wünsche ihr wirklich Glück“, betonte er. Und welche Platzierung traut er Sarah zu? „Also, Mittelfeld wäre schon sehr gut“, erklärte der Sänger. Sein Podcast-Kollege ergänzte: „Ja, also 12, 13 sollte es werden. Und falls es sogar einstellig werden sollte – Respekt.“ Einen Sieg sieht Olli jedoch außer Reichweite. „Da sind wir raus aus der Nummer. Aber Letzter werden wir nicht – dafür ist es aber auch zu gut, muss man ehrlicherweise sagen. Da haben wir schon schlimmere Performances und Dinger gehabt“, so der Comedy-Star.