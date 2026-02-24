Musik Dropkick Murphys kündigen kostenloses Gedenkkonzert für Alex Pretti und Renee Good an

Bang Showbiz | 24.02.2026, 19:00 Uhr

Dropkick Murphys veranstalten in Minneapolis ein Gedenkkonzert für Alex Pretti und Renee Good.

Die keltische Punkrock-Band, bekannt für ‚Shipping Up To Boston‘, wird am 6. März im Palace Theatre auftreten und hat zudem ein besonderes Akustik-Konzert am selben Tag angekündigt, um der Personen zu gedenken, die Anfang des Jahres durch ICE-Agenten getötet wurden.

Frontmann Ken Casey erklärte in einem Statement: „Wir sind so stolz darauf, wie Minnesota in diesem Moment zusammengehalten hat, und wir sind so traurig für die Gemeinschaft und für die Familien Pretti und Good wegen dessen, was sie durchgemacht haben.“ Deswegen sei es der Band eine Ehre, herzukommen, Musik für die Menschen zu spielen und ihnen zu zeigen, dass sie solidarisch mit ihnen stehe.

Auch lokale Acts wie Wild Colonial Bhoys, DJ Jacques, Kiss the Tiger, Sophie Hiroko, Chutes, Laamar, Obi Original und The Shackletons werden auftreten. Fans können das Konzert per Livestream verfolgen, während Einheimische die Veranstaltung auf dem Parkplatz des Black Forest Inn besuchen können – in der Nähe des Ortes, an dem Pretti getötet wurde. Das Hotel befindet sich an der 26th und Nicollet Avenue, auch bekannt als Eat Street.

Obwohl der Eintritt frei ist, dient das Konzert als Benefizveranstaltung zugunsten mehrerer lokaler Gruppen und Hilfsinitiativen, darunter Neighbors Helping Neighbors, Show Up For East Street, das Immigrant Law Center of Minnesota, Mietunterstützungsprogramme und der South Minneapolis Families Fund. Anna Schmitz, Geschäftsführerin der Whittier Alliance, sagte: „Wir freuen uns darauf, der Gemeinschaft einen Moment zu geben, um Alex‘ Leben zu ehren und die Stärke, Widerstandsfähigkeit und Schönheit dieses Viertels zu zeigen.“ Das Event wird weltweit auf der Website AlobishICE.live gestreamt.