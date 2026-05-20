Musik Drowning Pool sagen Südamerika-Tour kurzfristig ab

Drowning Pool frontman Ryan McComb at Rocklahoma - Getty - August 2025 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.05.2026, 11:00 Uhr

Drowning Pool haben die Absage ihrer Tournee mit „logistischen Problemen“ begründet, doch die Veranstalter machen „geringe Ticketverkäufe“ dafür verantwortlich.

Die Nu-Metal-Band, die vor allem für ihre Hit-Single ‚Bodies‘ aus dem Jahr 2001 bekannt ist, sollte heute (20. Mai) mit einem Konzert in Bogotá, Kolumbien, ihre erste Südamerika-Tournee überhaupt starten, doch einen Tag vor Beginn haben sie die Konzerte offiziell abgesagt.

In einer aus dem Spanischen übersetzten Erklärung sagten die Tourveranstalter: „Die Entscheidung wurde gemeinsam von allen beteiligten lokalen Veranstaltern getroffen, da in allen Städten der Tournee nur geringe Ticketverkäufe verzeichnet wurden. Kunden, die bereits Tickets gekauft haben, müssen eine Rückerstattung direkt bei dem für den Ticketverkauf in ihrer jeweiligen Stadt zuständigen Unternehmen beantragen. Für weitere Informationen und konkrete Hinweise zum Rückerstattungsprozess wenden Sie sich bitte an den lokalen Veranstalter.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis.“

Die Band selbst, bestehend aus Sänger Ryan McCombs, Gitarrist C.J. Pierce, Schlagzeuger Mike Luce und Bassist Stevie Benton, hatte kürzlich erklärt, die Termine seien aufgrund logistischer Schwierigkeiten „auf Eis gelegt“ worden. Pierce hatte im Teaser Talk-Podcast gesagt, dass „die gesamte Logistik nicht so weit war, dass wir rechtzeitig dort hätten sein können“. Er sagte: „Es gibt wieder einmal viel Bürokratie und so weiter, weil wir die Frist dafür nicht eingehalten haben. Also hoffe ich, dass wir zurückkehren können. Ich liebe Südamerika. Wir wollen wirklich dort spielen. Ich möchte so gerne dorthin. Aber ja, das wird es wohl gewesen sein.“

McCombs betonte, die Band werde „auf jeden Fall“ versuchen, die Tour in Zukunft doch noch zu realisieren.