Das Dschungelcamp geht in eine neue Runde. Wer kann sich im Vorfeld zumindest schon einmal die Social-Media-Krone aufsetzen? Diese Kandidatinnen und Kandidaten haben die meisten Follower bei Instagram.

Die 17. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (ab 19. Januar 2024 bei RTL oder jederzeit bei RTL+) steht in den Startlöchern. Im Kandidatenfeld sind Schauspieler, Reality-Sternchen, Musiker, Sportler oder Models. Wer bringt die meisten Instagram-Follower mit in den Dschungel und kann damit wohl auf eine große Fan-Unterstützung hoffen?

Ein Social-Media-Star führt die Liste an

Twenty4Tim (23) ist ein Influencer und Sänger. Mit rund 2,6 Millionen Instagram-Followern (Stand: 18. Januar) führt er die Social-Media-Liste unter den Dschungelcampern an. Laut RTL kommt der 23-Jährige, der 2023 sein Debütalbum "Phoenix" veröffentlichte, auf 7,5 Millionen kumulierte Abonnenten auf YouTube, TikTok und Instagram. Mit großem Abstand aber ebenfalls einer beträchtlichen Follower-Anzahl zieht Schauspieler Felix von Jascheroff (41) ins Camp. Der "GZSZ"-Star kann 409.000 Followerinnen und Follower für sich verbuchen.

Mike Heiter (31) hat sich mit seinen Auftritten bei "Love Island", "Sommerhaus der Stars", "Kampf der Realitystars" oder "Are you the One – Reality Stars in love" zum Reality-Star gemausert. Das brachte ihm auch Social-Media-Reichweite ein: Sein auf privat gestellter Instagram-Account hat 391.000 Abonnenten. Cora Schumacher (47), Model und Rennfahrerin, bringt es dahinter auf 236.000 Follower.

Dahinter folgen weitere Reality-TV-Stars: Kim Virginia (28), bekannt aus Formaten wie "Bachelor in Paradise" oder "Are You The One – Realitystars in Love", bringt es auf ihrem (privaten) Account auf 199.000 Follower. "Make Love Fake Love"- und "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Fabio Knez (30) hat 133.000 Instagram-Fans hinter sich. Leyla Lahouar (27), sie nahm an "Ex on the Beach", "Der Bachelor" und "Bachelor in Paradise" teil, hat rund 109.000 Abonnenten.

Ein Schauspieler bildet das Schlusslicht

Mit Lucy Diakovska (47) zieht auch eine Sängerin ins Camp. Bei Instagram bringt es das Girl-Group-Mitglied der No Angels auf 54.800 Follower. Ihre Band kommt auf ihrem offiziellen Instagram-Auftritt mit rund 58.000 Follower auf einen ähnlichen Wert. Designerin Sarah Kern (55), die kurz vorm Dschungelcamp-Einzug zum Coverstar der deutschen "Playboy"-Ausgabe wurde, hat rund 43.500 Instagram-Abonnenten.

Der ehemalige Profifußballer und Nationalspieler David Odonkor (39) bringt mit seinem "Promi Big Brother"-Sieg Reality-Erfahrung mit. Ihm folgen 24.200 Abonnenten. Ob "GNTM"-Model Anya Elsner (20) ihre Reichweite durch das Dschungelcamp steigern kann? Sie kommt "nur" auf rund 9.500 Follower. Schauspieler und "Das Boot"-Star Heinz Hoenig (72) bildet mit seinem nicht verifizierten Account und etwa 3.600 Followern das Schlusslicht.