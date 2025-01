18. Staffel startet am 24. Januar Dschungelcamp: Diese Stars sorgten in der Show für Kultsprüche

Sarah Knappik und Joey Heindle lieferten im Dschungel gleich mehrere Kultsprüche. (ae/spot)

SpotOn News | 18.01.2025, 19:00 Uhr

Von "My air was away" über "Let's getty to Rambo" bis The Regels are the Regels": Die Stars und Sternchen haben in den vergangenen Jahren im Dschungelcamp mit so manchem witzigen Spruch amüsiert. Ein kleiner Rückblick auf die besten und unvergesslichen Aussagen.

In "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" (RTL) stellen sich Promis schon seit 2004 den Herausforderungen im Dschungel. Im Laufe der Jahre sorgten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur für viele Tränen, Ausraster und Seeleneinblicke, sondern auch für Sprüche, die Kult wurden. Der ein oder andere Satz ist sogar bei etlichen Menschen in den alltäglichen Sprachgebrauch eingezogen.

Übrigens: Auffällig viele der markantesten Sprücheklopfer konnten sich die Dschungelkrone sichern. Das Publikum scheint lustige Aussagen also zu lieben und mit Anrufen zu honorieren. Vielleicht sollten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der kommenden Staffel also ein Beispiel daran nehmen:

Reality-Star Sarah Knappik

Schon 2008 schrieb die Blondine im Doppelpack mit Gina-Lisa Lohfink (38) bei "Germany's Next Topmodel" Spruch-Geschichte. "Zack, die Bohne" ging in die TV-Historie ein.

Auch im Dschungelcamp lieferte Sarah Knappik (38) in der fünften Staffel 2011 verlässliches Entertainment. Während ihres elftägigen Aufenthalts brachte sie nicht nur fast das ganze Lager gegen sich auf, sie erhielt von Moderator Dirk Bach (1961-2012) auch den Spitznamen "Sarah Dingens" und fiel mit ihren Schwierigkeiten bei Dschungelprüfungen auf.

An Tag 3 brach sie in einem engen Tunnelsystem ab und beschwerte sie sich: "Ich habe die härteste Dschungelprüfung aller Zeiten gehabt. Und die noch kommen werden." Unvergessen auch, wie sie ihre Atemnot und Kreislaufprobleme auf Englisch zu erklären versuchte: "My air was away."

Schauspielerin Brigitte Nielsen

Mit der dänischen Schauspielerin und Ex-Frau von Sylvester Stallone (78) wagte sich in der sechsten Staffel 2012 ein richtiger Hollywoodstar ans Lagerfeuer. Brigitte Nielsen (61) prägte mit ihrem Akzent die schräge Frage: "Was geht los da rein?"

In den sozialen Netzwerken verbreitete sich die markige Floskel in Windeseile. Nicht nur sie kam beim Publikum an – die toughe Nielsen lag von Anfang an in den Umfragen vorne und wurde zur Dschungelkönigin gekürt.

Sänger Joey Heindle

Der einstige "DSDS"-Sänger Joey Heindle (31) holte sich in der siebten Staffel 2013 die Dschungelkrone und hinterließ der TV-Welt unvergessene Aussagen wie "Ich hab keinen Bock, dass ich da morgen tot aufwache".

Auch seine Power-Aufforderung "Let's getty to Rambo" im schönsten Schräg-Englisch sorgte für Erheiterung.

Sänger Michael Wendler

Schlagerstar Michael Wendler (52) verließ die achte Staffel 2014 auf eigenen Wunsch nach nur wenigen Tagen. Dennoch prägte er in der kurzen Zeit den bis heute unvergessenen Gruß "Good morning in the morning". Diesen meldete er sogar beim Patentamt an.

"Das hab' ich schon lange zu meiner Familie und den Fans gesagt. Seit die Dschungel-Moderatoren es auch benutzten, ist es Kult", erklärte er gegenüber "Bild". Selbst der berühmte "Megapark" auf Mallorca warb damit einst für einen Gig des Sängers.

Sänger Marc Terenzi

"The Kron is near", gab sich der aus den USA stammende Sänger Marc Terenzi (46) 2017 siegessicher. Tatsächlich gewann er die elfte Staffel. Die Zuschauerinnen und Zuschauer begeisterte er mit seinem wilden Mix aus Deutsch und Englisch.

"The Regels sind the Regels und wir müssen them einhalten", wurde etwa zum geflügelten Sprichwort. Auch seine Dankesrede als frisch gekürter Dschungelkönig geht in die Sprach-Annalen ein: "Es ist unglaublik and unvergesslik. Ik werde es niemals vergessen und ik danke euk alle."

Reality-Star Evelyn Burdecki

Die Blondine Evelyn Burdecki (36) ist für ihr loses Mundwerk bekannt. Auch in der 13. Staffel 13 im Jahr 2019 enttäuschte das TV-Plappermäulchen nicht. "I'm strong, I'm hilty, I'm full of energy", machte sie sich selbst Mut – und schaffte es tatsächlich auf den Dschungelthron.

Das Dschungelcamp 2025

Am Freitag, 24. Januar, startet die 18. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Die Folgen werden dann täglich um 20:15 Uhr bei RTL ausgestrahlt und laufen auch im Stream bei RTL+.

Die Kandidatinnen und Kandidaten sind Lilly Becker (48), Maurice Dziwack (26), Anna-Carina Woitschack (32), Sam Dylan (33), Jörg Dahlmann (65), Alessia Herren (22), Edith Stehfest (29), Jürgen Hingsen (66), Yeliz Koc (31), Timur Ülker (35), Nina Bott (47) und Pierre Sanoussi-Bliss (62).

Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) sind wieder als Moderatoren dabei.