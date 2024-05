Drehtag ohne die Rapperin „DSDS“: Loredana fällt am letzten Drehtag der Castings aus

Die Jury der 21. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" am ersten Drehtag im Europa-Park: Beatrice Egli, Loredana, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen. (v.l.) (wue/spot)

SpotOn News | 06.05.2024, 16:40 Uhr

Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana haben in den vergangenen Tagen für "DSDS" gedreht. Die Jury musste am letzten Tag der Castings im Europa-Park in Rust aber auf die Rapperin verzichten. Was ist passiert?

Im Herbst startet eine neue Staffel der langjährigen Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Das Team rund um die Jury bestehend aus Dieter Bohlen (70), Pietro Lombardi (31), Beatrice Egli (35) und Loredana (28) ist bereits vor Kurzem in die Dreharbeiten gestartet. Am letzten Drehtag der Castings im Europa-Park in Rust mussten die Juroren allerdings ohne die Rapperin auskommen, wie ein RTL-Sprecher auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news bestätigt.

RTL wünscht Loredana gute Besserung

"Ja, Loredana ist bei den 'DSDS'-Dreharbeiten tatsächlich mit dem Stuhl nach hinten gekippt, hat sich dabei aber nicht verletzt", erklärt der Sprecher des Senders. Die 28-Jährige habe jedoch während der Dreharbeiten über "starke Zahnschmerzen" geklagt "und ist deshalb am letzten Drehtag der Castings leider ausgefallen. Sie ist derzeit in Behandlung. Wir wünschen ihr auf diesem Wege gute und schnelle Besserung".

RTL hatte im vergangenen Dezember mitgeteilt, dass in der 21. Staffel neben Bohlen und Lombardi auch Egli und Loredana Platz nehmen werden. Ende April hatte der Sender dann erklärt, dass die Dreharbeiten zur neuen Staffel gestartet waren.

"Die Stimmung hier am Set ist einfach mega. Man merkt, dass alle richtig Lust auf die neue 'DSDS'-Staffel haben", wurde Loredana in einer Mitteilung im Rahmen des ersten Drehtags zitiert. "Wir sind ein cooles Team in der Jury und ergänzen uns gegenseitig perfekt. Ich habe auch schon einige starke Performances gesehen – die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen."

Die insgesamt 15 Folgen der neuen Staffel – inklusive eines Live-Finales – wird der Sender demnach ab Herbst im Free-TV und über das Streamingangebot RTL+ zeigen.