Stars Dua Lipa und Callum Turner: Sie sind angeblich verlobt

Bang Showbiz | 27.12.2024, 09:00 Uhr

Dua Lipa hat Spekulationen ausgelöst, dass sie und Callum Turner verlobt sind.

Die 29-jährige Popsängerin teilte während der Feiertage ein Foto auf Instagram, auf dem sie augenscheinlich einen Ring am Verlobungsfinger trägt. Das Paar soll „sehr verliebt“ sein.

Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Dua und Callum sind so verliebt und wissen, dass es für immer ist. Sie sind verlobt und könnten nicht glücklicher sein. Dua hatte eines der besten Jahre ihrer Karriere, und das ist das Sahnehäubchen.“ Die ‚New Rules‘-Sängerin schrieb selbst auf Instagram: „Zuhause für die Feiertage. Ich sende euch allen ganz viel Liebe.“

Dua und der 34-jährige Schauspieler Callum – bekannt aus der Kriegsdrama-Miniserie ‚Masters of the Air‘ und dem Film ‚Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse‘ – planen Berichten zufolge, mit Freunden an Silvester (31. Dezember) zu feiern. Anfang dieser Woche wurde bekannt, dass das Paar eine glamouröse Silvesterparty veranstalten wird, bei der unter anderem Bella Hadid und Harry Styles erwartet werden. Ein Insider sagte dem Medium: „Dua und Callum planen, was die am meisten diskutierte Silvesterparty dieses Jahres werden könnte. Sie haben eine großartige Location in London gefunden und arbeiten mit Partyplanern zusammen, um alles ins Rollen zu bringen. Einladungen wurden an all ihre Promi-Freunde verschickt.“