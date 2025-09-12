Stars Dua Lipa und Callum Turner suchen nach einem ’sonnigen Rückzugsort‘

Callum Turner and Dua Lipa at Met Gala 2025 May in NY - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.09.2025, 11:00 Uhr

Die beiden Stars sind auf der Suche nach einem Ferienhaus - Portugal und Spanien sind heiße Kandidaten.

Dua Lipa und Callum Turner wollen sich angeblich gemeinsam ein Ferienhaus kaufen.

Die 30-jährige Popsängerin und der 35-jährige Schauspieler haben dafür einen Immobilienexperten engagiert, der ihnen bei der Suche hilft. Ein Insider verriet gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Dua und Callum suchen nach einem sonnigen Rückzugsort, den sie mit ihren Familien genießen können. Ihre Vorlieben sind ziemlich klar: schönes Wetter und Immobilien mit Platz. Sie haben jemanden, der in Portugal und Andalusien nach Häusern sucht – Gegenden, die das ganze Jahr über tolles Wetter haben.“

Außerdem müsse das Haus groß genug sein, um die Familien und Freunde des Paars „bequem unterzubringen“. Insbesondere wünschen sich die Stars „Ruhe und Abgeschiedenheit, das wurde sehr deutlich gemacht.“

Das Paar – das Anfang des Jahres seine Verlobung bekannt gab – soll „schon bald ein Angebot abgeben“. Der Insider fügte hinzu: „Dua und Callum haben auch ein großzügiges Budget. Sie haben Exposés zu Immobilien im Wert zwischen drei und neun Millionen Pfund bekommen und prüfen diese nun. Man hat ihnen riesige Villen mit Meerblick gezeigt, ebenso wie ein großes Anwesen in den Hügeln von Marbella. Dua und Callum haben sich bereits intensiv mit den Angeboten beschäftigt und werden voraussichtlich bald ein Gebot abgeben. Sie sind wirklich begeistert von der Idee, ein geheimes Refugium in der Sonne zu haben.“

Kürzlich verriet die ‚Training Season‘-Interpretin, dass sie sich nach der Verlobung mit Callum „glücklicher als je zuvor“ fühlt. Im Gespräch mit dem ‚Harper’s Bazaar‘-Magazin schwärmte sie: „Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes. Sie ist unglaublich inspirierend. Man verliebt sich so intensiv, immer wieder, auf die bestmögliche Weise. Diese Verletzlichkeit ist so beängstigend, aber ich fühle mich so glücklich, sie erleben zu dürfen.“