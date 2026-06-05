Musik Dua Lipa und Callum Turners Hochzeit sorgt für Empörung unter den Bewohnern Palermos

Dua Lipa and Callum Turner - March 2026 - Getty Images - Vanity Fair Oscar Party BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.06.2026, 18:00 Uhr

Die luxuriöse Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner in Palermo hat Einwohner der italienischen Stadt verärgert. Einige haben Plakate aufgehängt, auf denen steht, dass die sizilianische Hauptstadt 'nicht zu vermieten' sei.

Die Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner in Palermo hat unter den Bewohnern der italienischen Stadt für Ärger gesorgt.

Die ‚Houdini‘-Sängerin (30) und der ‚Eternity‘-Darsteller (36) werden an diesem Wochenende zum zweiten Mal auf Sizilien heiraten, nachdem sie sich bereits vergangenes Wochenende in London standesamtlich das Ja-Wort gegeben haben. Doch die aufwendige Feier hat viele Einheimische verärgert, die Plakate mit der Aufschrift „Palermo ist nicht zu vermieten“ aufgehängt haben.

Zwei Plätze der Stadt wurden für die Hochzeit für die Öffentlichkeit gesperrt, und Anwohner mussten Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnen. Straßen wurden gesperrt und Flugverbotszonen für Drohnen eingerichtet, bevor die prominente Zeremonie stattfindet, an der Gäste wie Sir Elton John, Charli XCX und Donatella Versace teilnehmen sollen. Als Reaktion auf die Einschränkungen brachten Sizilianer Plakate mit Botschaften wie „Palermo ist nicht zu vermieten“ und „Unser Platz ist nicht euer Wohnzimmer“ an. Auf einem weiteren stand: „Öffentliche Räume gehören allen. Wir holen uns das Recht zurück, sie frei von privatem Profit zu nutzen.“

Die Hochzeitsorganisatoren hatten die Banner entfernt, doch die Protestierenden reagierten am Freitagmorgen (5. Juni), indem sie den Slogan als Graffiti auf eine Mauer sprühten, damit er schwieriger zu entfernen war. Auch die Piazza Croce dei Vespri in Palermo wurde mit Schmierereien verunstaltet. Auf dem Sockel einer Marmorsäule in der Mitte des Platzes stand: „B******. Du hast mich um 5 Euro betrogen. Ich werde dich finden. Fünf Ohrfeigen für dich, du S***. Ich werde dir nicht verzeihen.“ Eine Anti-Tourismus-Gruppe hinter den Plakaten schrieb online: „Wenn ihr im historischen Zentrum lebt und Dua Lipa ebenfalls Tribut zollen möchtet, hängt dieses Willkommensplakat an euren Balkon.“

Der Ärger der Bewohner kommt zu einer Zeit, in der es außerdem Hinweise darauf gibt, dass die Behörden von einer „Demonstrationsproduktion“ sprechen, anstatt die eigentliche Hochzeit zu bestätigen. Ein Insider sagte der Zeitung ‚The Sun‘: „Alles ist streng abgeschirmt. Es ist streng geheim. Die Sicherheitskräfte sind privat, aber die örtliche Polizei ist an der Organisation der Veranstaltung beteiligt. Die Plätze, die abgesperrt werden sollen, sind ohnehin bereits Fußgängerzonen ohne Verkehr. Die Behörden haben sich diese ‚Demonstrationsproduktion auf dem Platz‘ an der Piazza Sant’Anna und der Piazza dei Vaspri ausgedacht, um Barrieren aufstellen und Fußgänger fernhalten zu können.“