Stars Duffer-Brüder drehten ‚Stranger Things‘-Finale ohne Skript

Duffer Brothers Ross and Matt at Netflix and Variety Storytellers event in LA - Getty - June 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.01.2026, 18:00 Uhr

Die Serienschöpfer überraschen mit der Aussage, dass sie gar kein fertiges Drehbuch hatten, als die letzte Folge der Serie gefilmt wurde.

Die Duffer-Brüder begannen mit den Dreharbeiten zum Finale von ‚Stranger Things‘, noch bevor das Drehbuch fertiggestellt war.

Matt und Ross Duffer beendeten ihre erfolgreiche Netflix-Serie nach fünf Staffeln mit einer spielfilmlangen letzten Episode – ‚Chapter Eight: The Rightside Up‘. Nun haben die Brüder enthüllt, dass sie unter enormem Druck standen, die Dreharbeiten rechtzeitig abzuschließen. Die Geschichte war zwar „durchgeplant“, das Drehbuch jedoch noch nicht finalisiert.

In der neuen Dokumentation ‚One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5‘ erklärte Matt: „Es ist nicht so, dass wir das Ende nicht kennen. Es ist alles durchgeplant. Ich muss es nur noch schreiben – und wir haben einfach kaum Zeit.“ Produktionsassistentin Montana Maniscalco ist später mit den Worten zu hören: „Wir drehen Episode acht, die noch nicht komplett geschrieben ist – Spoiler-Alarm! Wir wissen also selbst noch nicht einmal genau, was passiert.“

Matt ergänzte daraufhin: „Ich habe Episode acht noch nie komplett gelesen, und wir drehen sie einfach. So etwas habe ich noch nie gemacht. Es ist total seltsam, direkt zu Episode acht zu springen … Gefällt mir nicht. Gefällt mir gar nicht.“ Weiter sagte er: „Wir standen von der Produktion und von Netflix wegen Episode acht massiv unter Druck. Wir sind in die Produktion gegangen, ohne ein fertiges Drehbuch für das Finale zu haben. Das war beängstigend, weil wir es richtig machen wollten.“

Es sei das wichtigste Drehbuch der ganzen Staffel gewesen. „Es waren die schwierigsten Schreibumstände, die wir je hatten – nicht nur wegen des Drucks, dass das Skript gut sein musste, sondern weil es gleichzeitig so viel Ablenkung und Lärm gab“, enthüllte der Serienschöpfer. Das Schreiben der letzten Folge sei eine enorme Herausforderung gewesen: „[Es] war die längste Zeit, die wir jemals mit dem Autorenteam an einer einzigen Episode verbracht haben.“

‚One Last Adventure‘ feierte am Montag (12. Januar) Premiere auf Netflix und begleitet die Besetzung von der ersten Leseprobe bis zum letzten Drehtag am Set. Zudem zeigt die Doku, wie einige der großen Action-Szenen gedreht wurden.