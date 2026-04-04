Musik Duffy unterschreibt vor Comeback mit Disney+-Doku offenbar neuen Managementvertrag

Duffy June 2010 Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2026, 11:00 Uhr

Die Sängerin soll nun mit derselben Firma zusammenarbeiten, die auch Stars wie Lana Del Rey vertritt.

Duffy soll Berichten zufolge einen Vertrag mit einem neuen Management abgeschlossen haben.

Erst im vergangenen Monat wurde bekannt, dass die ‚Mercy‘-Sängerin mit einer Dokumentation auf Disney+ ins Rampenlicht zurückkehren wird. Darin will sie erstmals ausführlich über die erschütternde Entführung und den sexuellen Missbrauch sprechen, die sie 2011 zum Rückzug aus der Öffentlichkeit zwangen.

Nun soll sie mit einem neuen Manager von TaP Music zusammenarbeiten – derselben Firma, die auch Lana Del Rey und Leigh-Anne Pinnock vertritt. Außerdem hat Duffy erneut die PR-Agentur MBC PR engagiert, mit der sie bereits nach ihrem Durchbruch mit dem preisgekrönten Album ‚Rockferry‘ (2008) zusammenarbeitete. Für viele ist das ein Hinweis darauf, dass sie neue Musik veröffentlichen könnte.

Ein Insider aus der Musikbranche verriet gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Duffy hat in der Vergangenheit deutlich gemacht, dass sie nicht zur Musik zurückkehren will – aber hinter den Kulissen ändern sich Dinge. Die neue Disney+-Doku scheint der erste Schritt einer ganzen Reihe geplanter Projekte zu sein.“ Die 41-Jährige würde sich kein neues Team suchen, wenn sie nicht vorhätte, wieder Musik zu machen. „Die ganze Branche ist gespannt, was sie plant. Es könnte gut sein, dass noch vor Jahresende neue Musik erscheint“, fügte der Insider hinzu.

Duffys Verschwinden aus der Öffentlichkeit war fast ein Jahrzehnt lang von Rätseln umgeben, bis sie 2020 ihr Schweigen brach. In einem Instagram-Post schilderte sie, dass sie unter Drogen gesetzt, entführt und in ein anderes Land gebracht wurde, wo sie misshandelt und vergewaltigt wurde. In der Disney+-Dokumentation wird sie ihre Geschichte nun erstmals ausführlich erzählen.

Diese verspricht „neue, beispiellose Einblicke“ in das Leben der walisischen Sängerin – mit Beiträgen von Freunden, Familie und Wegbegleitern aus der Musikindustrie. Regisseurin Gill Callan sagte: „Mich fasziniert die Spannung zwischen Verletzlichkeit und Stärke in ihrer Geschichte – und wie ein Mensch trotz tiefgreifender Erfahrungen eine kraftvolle, unverwechselbare Stimme finden kann.“