Film Dwayne Johnson: Er riss alte Traumata auf, um Mark Kerr zu spielen

Bang Showbiz | 26.08.2025, 18:00 Uhr

Dwayne „The Rock“ Johnson hat alte Traumata „aufgerissen“, um den MMA-Star Mark Kerr zu spielen.

Der Wrestler und Schauspieler erzählte jetzt, er habe auf schmerzhafte Erinnerungen zurückgreifen müssen, um den angeschlagenen Athleten im neuen Sportdrama ‚The Smashing Machine‘ darzustellen. Er empfand die Erfahrung sowohl als „erschreckend“ als auch als „befreiend“.

Johnson (53) sagte dem ‚Vanity Fair‘-Magazin: „Man muss bereit sein, an all die Dinge heranzugehen, die man durchgemacht hat, und das waren Dinge, die ich vor der Kamera oder sonst nie behandelt hatte. Ich bin kein großer Therapie-Mensch, obwohl ich alles unterstütze, was man braucht. Ich fand es so beängstigend, aber auch so nährend und befreiend. Ich habe es aufgerissen.“ ‚The Smashing Machine‘ erzählt die Geschichte von Kerrs Aufstieg zum Ruhm und seinem Kampf mit Drogenabhängigkeit. Johnson – der Kerr noch aus seiner Wrestling-Zeit kennt – gibt zu, dass ihn die Geschichte berührt hat. Er sagte: „Ich habe viele meiner Freunde an Sucht und an Selbstmord verloren – in den späten 90ern, frühen bis mittleren 2000ern gab es viele unzeitige, sehr frühe Todesfälle.“

Johnson sprach auch über die Nervosität vor der Rolle: „Es war sehr real. Ich hatte es seit sehr, sehr, sehr langer Zeit nicht mehr erlebt, dass ich wirklich Angst hatte und dachte: Ich weiß nicht, ob ich das kann. Kann ich das? Ich habe gemerkt, dass mir diese Chancen vielleicht nicht geboten wurden, weil ich zu große Angst hatte, mich diesen Dingen zu stellen.“ ‚The Smashing Machine‘ soll im Oktober erscheinen.