Stars Dwayne Johnson: Große Emotionen bei traditionellem samoanischem Tanz

Dwayne Johnson attends the World Premiere of Walt Disney Animation Studios - Moana 2 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2025, 18:00 Uhr

Dwayne ‚The Rock‘ Johnson war sehr „emotional“, als er mit seiner Familie einen „heiligen“ samoanischen Tanz aufführte.

Der 53-jährige Wrestler und Schauspieler teilte ein Video der Gruppe – darunter seine samoanische Mutter Ata und seine Töchter – bei der Aufführung des Taualuga auf Hawaii. Der ‚Black Adam‘-Star zog dabei sein Hemd aus, um stolz sein polynesisches Tattoo zu zeigen, und schlug während der Zeremonie auf den Boden, was ebenfalls eine symbolische Bedeutung hat.

Dwayne – Vater von Simone (24), Jasmine (9) und Tiana (6) – schrieb zu dem Clip auf Instagram: „Ich hatte das Glück, diesen ganz besonderen Moment auf der Bühne mit meiner Mutter, meinen Töchtern und unserer aiga (Familie) zu erleben – wir tanzten den heiligen Tanz unserer samoanischen Kultur, den Taualuga.“ Es sei dabei Brauch, dass samoanische Männer ihr Hemd ausziehen, um stolz die polynesischen tatau (Tätowierungen) und die komplexen Geschichten, die sie erzählen, zu zeigen. Der Star fügte hinzu: „Ebenso ist es Brauch für samoanische Frauen, ihre lava lavas hochzuziehen, um stolz ihr schönes malu (Tattoo) an den Beinen zu zeigen.“

The Rock schwärmte weiter von der Zeremonie und fügte hinzu, dass auch das Schlagen auf den Boden eine besondere Bedeutung habe: „Ich schlage den Boden als Zeichen meines Respekts dafür, wie bedeutend dieser Moment ist und wie HEILIG unser Boden in diesem Augenblick mit unseren Ältesten (und meinen Töchtern, die neben mir tanzen) wird. Es ist emotional. Man kann es nicht anders als fühlen.“ Das Leben sei für ihn – und auch für alle anderen Menschen – oft stressig und geschäftig. Doch solche Erfahrungen zeigen dem Schauspieler immer wieder, wie sehr ihm seine Familie und seine Heimat bedeuten: „Deshalb bedeuten solche besonderen Momente die Welt für mich, um unsere Familie, unsere Kultur zu ehren, und es ist immer schön, nach Hause nach Hawaii zurückzukommen. Yesaah.“

Anfang des Jahres hatte der WWE-Star bereits erzählt, wie sehr er es liebe, die polynesische Kultur der Welt durch das ‚Moana‘-Franchise nahezubringen. Dwayne – der Maui in dem Disney-Animationsfilm spricht – sagte zu ‚E! News‘: „Das Besondere an ‚Moana‘ – und ich denke, der Grund für den Erfolg, und ich möchte mich bei allen da draußen bedanken – ist diese weltweite Umarmung unserer polynesischen Kultur, und das ist wirklich cool.“