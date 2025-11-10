Film Dwayne Johnson hat ‚Wendepunkt‘ in seiner Karriere erreicht

Bang Showbiz | 10.11.2025, 11:00 Uhr

Der Ex-Wrestler reflektiert über seine Karriere als Filmstar.

Dwayne „The Rock“ Johnson ist der Meinung, dass er in seiner Schauspielkarriere einen „Wendepunkt“ erreicht hat.

Der ehemalige Wrestler spielt im biografischen Sportdrama ‚The Smashing Machine‘ den MMA-Kämpfer Mark Kerr. Er gab zu, dass diese Rolle sein Leben „komplett verändert“ habe – auch wenn der Film an den Kinokassen nicht so erfolgreich war wie erwartet. Johnson betonte jedoch, dass ihm die Zahlen dieses Mal völlig egal gewesen seien.

In der Podcast-Reihe ‚Awards Chatter‘ von ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte er: „‚The Smashing Machine‘ hat mein Leben auf eine Weise verändert, mit der ich nicht gerechnet hatte – wegen dem, was dieser Film für mich bedeutet. Er steht für das Vertrauen in dein Bauchgefühl, in deine Instinkte, in diese kleine innere Stimme.“

Der Hollywood-Star fügte hinzu: „Manchmal denkt man im Leben, man könne etwas schaffen, ist sich aber nicht ganz sicher. Und manchmal braucht es Menschen um dich herum, die sagen: ‚Komm schon, du kannst das.‘ ‚The Smashing Machine‘ steht für mich auch für einen Wendepunkt in meiner Karriere, auf den ich lange hingearbeitet habe.“ Zum ersten Mal seit 20 Jahren habe er einen Film gemacht, „der mich wirklich herausfordert, der mich zwingt, mich zu öffnen, zu verändern, zu verschwinden, mich neu zu erfinden.“ Dabei habe der 53-Jährige „kein einziges Mal“ an das Einspielergebnis gedacht.

Der durchwachsene Erfolg an der Kinokasse sei für ihn persönlich in Ordnung, denn den Film habe er „für mich selbst“ gemacht. „Jahrelang habe ich Filme gemacht, die groß, unterhaltsam und erfolgreich waren – ‚Jumanji‘, ‚Vaiana‘ – mit Happy End, und ich liebe das auch heute noch. Aber dieser Film bedeutete für mich: ‚Oh, Moment – ich kann Geschichten erzählen, was ich liebe, und zugleich all das, was ich erlebt habe, in etwas Sinnvolles verwandeln'“, schilderte The Rock.