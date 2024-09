Stars Dwayne Johnson: Überraschende Definition von Männlichkeit

Dwayne Johnson - Rampage premiere, Los Angeles April 4 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.09.2024, 10:12 Uhr

Der 'The Rock' genannte Schauspieler findet es wichtig, dass Männer zu ihren Gefühlen stehen.

Dwayne Johnson ist überzeugt, dass echte Männer wissen, wann sie um Hilfe bitten müssen.

Der Schauspieler hat seine Definition von Männlichkeit verraten, als er über seinen neuen Film ‚Vaiana 2‘ sprach, in dem er erneut die Rolle des Halbgotts Maui übernimmt, den er bereits im ersten Teil 2016 verkörperte.

Im Interview mit ‚Entertainment Weekly‘ erklärt ‚The Rock‘: „Die Idee, um Hilfe zu bitten, ist eigentlich eine Superkraft. Männlichkeit bedeutet für mich nicht, taff zu sein. Es bedeutet nicht, knallhart zu sein. Mächtige Männlichkeit bedeutet, das Selbstvertrauen zu haben, in sich hineinzuschauen und zu sagen: ‚Das ist es, was ich fühle, und es ist okay – hier ist meine Brust, ich werde sie gerne für jemanden aufreißen, der mir helfen kann.‘“

Der 52-Jährige fügt hinzu, dass er „nicht wusste“, wer Maui war, als ihm die Rolle angeboten wurde. „Dieser Typ, der sehr präsentativ ist, der eine Show abzieht, der es liebt, Hof zu halten, zu singen und zu tanzen und dafür zu sorgen, dass sich die Leute gut fühlen. Aber tief im Inneren brodelt es, und irgendwann muss er damit fertig werden, denn es ist wie ein Ball, den man unter Wasser hält“, schildert Dwayne. „Irgendwann muss man den Ball loslassen, und dann wird er explodieren.“

Der ehemalige Wrestler sagt, dass ‚Vaiana 2′ „einen wichtigen Moment für die Menschen enthält, um zu sehen, dass man stark sein kann, dass man groß sein kann, dass man unabhängig sein kann, aber dass es okay ist, um Hilfe zu bitten“. Der Hollywood-Star erläutert: „Wenn man schließlich um Hilfe bittet, kommen einem das Universum und die Menschen, die man liebt, auf halbem Weg entgegen. Selbst die stärksten Menschen brauchen Hilfe.“