Film Dwayne „The Rock“ Johnson: Spezieller Bodysuit für die ,Vaiana‘-Dreharbeiten

Dwayne Johnson, AKA The Rock, at the Moana 2 premiere in London - Getty - November 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2024, 16:00 Uhr

Der Schauspieler verriet, dass er einen speziellen Bodysuit trug, um für seine Rolle in dem Film „Muskeln aufzubauen“.

Dwayne „The Rock“ Johnson verriet, dass er einen speziellen Bodysuit trug, um für seine Rolle in ,Vaiana‘ „Muskeln aufzubauen“.

Der 52-jährige Wrestler und Schauspieler spielt den Halbgott Maui in der neuen Realverfilmung des Disney-Films ,Vaiana‘ von 2016 und war vor kurzem am Set mit einem sehr muskulösen Körper fotografiert worden.

Dwayne gab jedoch zu, dass er seinen trainierten Körperbau einem speziellen Kostüm verdanke. In einem Interview mit ,Extra‘ wurde der Darsteller danach gefragt, ob er für die Rolle in ,Vaiana‘ „Muskeln aufgebaut“ habe, und Dwayne antwortete: „Das ist ein Anzug, den ich mir erst nach sehr langer Zeit anziehen konnte. Deshalb bin ich so froh darüber, dass Sie gesagt haben: ‚Sie haben Muskeln aufgebaut‘, denn wenn Sie sagen: ‚Sie haben Muskeln aufgebaut‘, dann heißt das, dass Sie nicht sehen konnten, [dass ich den Anzug trug].“ Johnson verriet zudem, dass der Bodysuit nicht nur seine Muskeln verstärkte, sondern ihm auch Zeit sparte, da er nicht stundenlang im Make-up-Stuhl sitzen musste, um sich die zahlreichen Tattoos der Figur aufmalen zu lassen. Der Star fügte hinzu: „Das sind jeden Tag ein paar Stunden Verwandlung gewesen, um die [Tattoos] aufgetragen zu bekommen.“ Dwayne fügte hinzu, dass er die Dreharbeiten zu dem neuen Film als eine sehr emotionale Erfahrung empfunden habe, weil sie seine samoanische Herkunft widerspiegelten.