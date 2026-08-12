Stars Dylan Sprouse besuchte seinen Zwilling Cole nur einmal am Set von ‚Riverdale‘

Dylan Sprouse Victoria's Secret pink carpet October 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2026, 19:01 Uhr

Dylan Sprouse hat eingeräumt, sich wie ein „schlechter Bruder“ zu fühlen, weil er seinen Zwillingsbruder Cole nur einmal am Set von ‚Riverdale‘ besucht hat.

Cole spielte von 2017 bis 2023 Jughead Jones in der TV-Serie, doch Dylan erklärte in einer Folge seines Podcasts ‚Wildmen‘, dass er es bereue, nicht häufiger am Set vorbeigeschaut zu haben, um seinen Bruder bei der Arbeit zu sehen.

Er sagte: „Ich habe ihn während seiner gesamten Zeit dort genau einmal besucht. Das lag teilweise daran, dass ich ein schlechter Bruder war. Ich hatte meinen eigenen Scheiß am Laufen.“ Er stellte jedoch klar, dass dieser Set-Besuch nicht das einzige Mal gewesen sei, das er Cole während der Laufzeit von ‚Riverdale‘ gesehen habe. Dylan fügte hinzu: „Er kam auch nach Los Angeles. Es war ja nicht so, als hätte ich ihn in sechs Jahren nur einmal gesehen.“

Er erklärte außerdem, dass Cole nicht gerade die besten Dinge über Vancouver in Kanada zu erzählen gehabt habe, wenn er versuchte, Dylan zu einem Besuch zu bewegen. Er sagte: „Er fragte mich: ‚Warum kommst du nicht öfter zu Besuch?‘ Und ich sagte: ‚Dir ist schon klar, dass das Einzige, was du mir je über Vancouver erzählt hast, ist, dass du auf dem Weg zur Arbeit über einen Fluss aus Spritzen steigen musst? Alter, damit sorgst du nicht gerade dafür, dass ich sofort aufspringen und zu dir rüberkommen will!‘ Und dann sagt er so: ‚Ja, ich habe jetzt eine Zwölf- oder Vierzehn-Stunden-Schicht vor mir, und du kannst mit mir in der Spritzenhöhle bleiben.‘ Und ich denke nur: ‚Ich will nicht hin. Ich will nicht hin. Weißt du, wohin ich will? Ich will zurück nach Kalifornien.'“

Dylan und Cole wurden als Stars der Disney-Channel-Serie ‚Hotel Zack Cody‘ berühmt. Anschließend studierte Cole Archäologie an der New York University (NYU), bevor er seine Rolle in ‚Riverdale‘ bekam. Dylan studierte ebenfalls an der NYU und machte dort einen Abschluss in Videospieldesign. Zuletzt war er im Film ‚Under Fire‘ aus dem Jahr 2025 auf der Leinwand zu sehen. In einer weiteren Folge des ‚Wildmen‘-Podcasts sprach Dylan darüber, möglicherweise irgendwann wieder gemeinsam mit Cole vor der Kamera zu stehen. Er überlegte: „Wir sind absolut nicht dagegen, noch einmal zusammenzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass wir jemals wieder als Zwillinge arbeiten werden, also gemeinsam als Zwillinge für eine Rolle besetzt werden. Aber ich glaube, wir hätten beide kein Problem damit, zusammenzuarbeiten, was auch immer das dann bedeutet.“