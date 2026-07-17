Stars Dylan Sprouse hielt bei Hauseinbruch einen Eindringling mit gezogener Waffe in Schach

Dylan Sprouse at Beautiful Disaster premiere in Madrid - Getty - March 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 19:30 Uhr

Dylan Sprouse hat endlich verraten, was geschah, als ein Mann offenbar versuchte, in das Haus des Schauspielers einzubrechen.

Dylan Sprouse hielt bei einem versuchten Hauseinbruch einen Eindringling mit vorgehaltener Waffe in Schach.

Der 33-jährige Schauspieler befand sich im April gemeinsam mit seiner Ehefrau Barbara Palvin zu Hause, als ein Mann spät in der Nacht versuchte, in ihr Haus einzudringen.

In seinem eigenen Podcast ‚Wildmen‘ erzählte er seinem Co-Moderator Brendan Columbus nun zum ersten Mal öffentlich ehrlich von dem Vorfall.

„Barbara und ich haben gerade Pokémon-Boosterpacks geöffnet. Sie zieht immer die richtig guten Karten. Dann springen wir vor auf 0:30 Uhr nachts. Ich liege auf dem Sofa und spiele Videospiele“, erklärte er und fügte dann hinzu: „Ich schließe meine Haustür eigentlich nie ab, bevor ich ins Bett gehe. Das sollte ich wahrscheinlich gar nicht erzählen, aber inzwischen mache ich es, also netter Versuch.“ Er habe also auf dem Sofa gelegen und den Eindringling zunächst gar nicht gehört, als er durch das Tor kam. Aber dann: „Plötzlich höre ich ein Rütteln an meiner Haustür, und der erste Gedanke, der mir durch den Kopf schießt, ist mein Vater, der jederzeit vorbeikommt, wann immer er möchte.“ Allerdings würde sein Vater nicht um halb eins nachts auftauchen, wie Dylan verriet, weil er normalerweise schon um acht Uhr im Bett sei. Weiter erzählte der Star: „Und der zweite Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war: Jemand versucht, unsere Pokémon-Karten zu stehlen.“

Der ehemalige ‚Hotel Zack Cody‘-Darsteller fügte hinzu, dass das Leben seiner Frau natürlich „mit Abstand das Wertvollste“ in ihrem Haus sei. Dylan erinnerte sich daran, auf die Kamera an seiner Haustür geschaut und gedacht zu haben: „Von dem Moment an, als er sich von der Tür wegdreht, brauche ich zwanzig Sekunden: nach oben rennen, die 1911 Kimber holen, wieder nach unten und in zwanzig Sekunden zur Tür hinaus.“

Als er nach oben ging, fragte ihn seine Frau, ob jemand versuche einzubrechen, und sie rief die Polizei. Er fuhr fort: „Ich stand seitlich und rief noch einmal: ‚Wer ist da?‘ Er antwortete: ‚Niemand!‘ Und ich wusste, dass er dort drüben war. Also hielt ich meine Waffe im Anschlag, und dann trat er ins Licht. Das Erste, was mir auffiel, war, dass er sich sehr langsam bewegte. In der einen Hand hatte er eine Zigarette und in der anderen ein Longboard. Da dachte ich sofort: ‚Der steht wohl irgendwie neben sich.‘ Ich sagte: ‚Hey, komm mit. Wir gehen jetzt von meinem Grundstück runter. Geh langsam, lass deine Hände sichtbar. Ich will keine Dummheiten erleben.‘ Also machte er mit. Er verhielt sich ganz ruhig. Er war nicht verrückt.“

Der ehemalige Kinderstar behauptete, der mutmaßliche Eindringling habe offenbar überhaupt nicht gewusst, wo er sich befand. Dylan bemerkte außerdem einige Kabel sowie eine „Ausbuchtung an seiner Brust“, die sich schließlich als Bauchtasche herausstellte. Der Schauspieler sagte: „Fall erledigt. Ich habe keine Anzeige erstattet. Er kam wegen bereits bestehender Haftbefehle ins Gefängnis – und ich möchte ihn eigentlich sogar in meinem Podcast zu Gast haben.“

Gleichzeitig stellte Dylan einen früheren Bericht richtig, in dem behauptet worden war, er habe den Mann „zu Boden gerungen“. Das sei nie passiert. Er scherzte jedoch: „Alle glauben, dass ich das getan habe, und ich werde sie auch nicht korrigieren. Ich möchte, dass die Leute denken, ich hätte das gemacht – weil es einfach cool klingt.“