Musik Eagles: 2,5 Millionen Dollar für Waldbrand-Benefizkonzert

The Eagles Don Henley - Wembley Stadium 2019 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 18:00 Uhr

Die Eagles haben 2,5 Millionen Dollar für das ‚Los Angeles Wildfire FireAid‘-Benefizkonzert gespendet.

Live Nation, AEG und der legendäre Manager der Rockgruppe, Irving Azoff, haben sich zusammengetan, um eine Spendenaktion für die Hilfsmaßnahmen für diejenigen zu organisieren, die von den verheerenden Bränden betroffen sind, die Südkalifornien heimgesucht haben. Das Konzert soll am 30. Januar in der Intuit Dome in Inglewood, Kalifornien, stattfinden. Ein Line-up wurde noch nicht bekannt gegeben, aber die ‚Get Over It‘-Rocker – angeführt von Don Henley – haben eine beträchtliche Spende für den guten Zweck bereitgestellt.

Erst vor wenigen Tagen haben Metallica 500.000 Dollar für die Hilfsmaßnahmen gespendet hat. Die Heavy-Metal-Legenden kündigten an, dass sie über ihre ‚All Within My Hands Foundation‘ den Betrag zwischen dem ‚Wildfire Recovery Fund‘ der ‚California Community Foundation‘ und dem ‚Eaton Canyon Fire Relief and Recovery Fund‘ der ‚Pasadena Community Foundation‘ aufteilen würden.

Die von James Hetfield angeführte Band sagte in einer Erklärung: „In der vergangenen Woche hat die Gemeinschaft mindestens 24 Todesopfer zu beklagen, fast 100.000 Menschen sind unter Evakuierungsbefehl, 40.000 Hektar Land wurden verbrannt und mehr als 12.000 Gebäude – sowohl gewerbliche als auch private – wurden zerstört. Zahlen können jedoch das Ausmaß des Leids nicht wiedergeben, da die Katastrophe Familien erschüttert und Existenzen zerstört.“

Die Spende der Eagles entspricht der von Superstar Beyoncé. Auch die 43-jährige Grammy-Gewinnerin spendete 2,5 Millionen Dollar und kündigte an, dass ihre Spende an den ‚LA Fire Relief Fund‘ durch ihre ‚BeyGOOD Foundation‘ gehen werden, um den Opfern der Waldbrände zu helfen. Eine Nachricht auf der Instagram-Seite der Wohltätigkeitsorganisation besagte: „Los Angeles, wir stehen an deiner Seite. BeyGOOD ergreift Maßnahmen, indem sie den ‚LA Fire Relief Fund‘ mit einer Spende von 2,5 Millionen Dollar unterstützt. Der Fonds ist dafür vorgesehen, Familien im Altadena/Pasadena-Gebiet zu unterstützen, die ihre Häuser verloren haben, sowie Kirchen und Gemeindezentren, um die unmittelbaren Bedürfnisse der von den Waldbränden betroffenen Personen zu decken.“ Auch eine Reihe von Prominenten haben ihre Häuser verloren, darunter Paris Hilton, Sir Anthony Hopkins, Billy Crystal und Mandy Moore.