Musik Ed O’Brien: So steht es um das nächste Radiohead-Album

Ed O Brien Radiohead - Manchester Old Trafford - 2017 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2026, 18:00 Uhr

Der Gitarrist enthüllt, wie es mit dem Nachfolger von 'A Moon Shaped Pool' aussieht.

Radiohead-Gitarrist Ed O’Brien hat ein Update zum nächsten Album der Band gegeben.

Die Band kehrte 2025 nach einer siebenjährigen Pause auf die Bühne zurück und spielte eine begrenzte Anzahl von Konzerten in Europa – mit Stopps in Madrid, Bologna, London, Kopenhagen und Berlin. Ed bestätigte kürzlich außerdem, dass die Gruppe künftig jedes Jahr auf einem anderen Kontinent touren wolle. Doch Fans, die auf einen Nachfolger des 2016 erschienenen Albums ‚A Moon Shaped Pool‘ hoffen, müssen sich wohl noch lange gedulden.

Denn laut dem Musiker habe die Band „nicht einmal darüber gesprochen“, ein neues Album aufzunehmen. Im Gespräch mit ‚NME‘ sagte Ed: „Woher habt ihr eigentlich die Idee, dass es ein weiteres Radiohead-Album geben wird? Ich finde das irgendwie lustig – und es kommt ja aus einem guten Grund.“ Dem Künstler sei bewusst, dass die Fans sehnsüchtig auf eine neue Platte warten. Trotzdem könne er sich die Aufnahmen zu einem weiteren Album derzeit nicht vorstellen, „weil wir noch nicht einmal über eine weitere Platte gesprochen haben.“

Verantwortlich dafür macht er die „verdammt schreckliche“ Arbeit am letzten Radiohead-Album. „Die Geschichte hinter dieser Platte ist so verdammt düster. Sie wirft einen langen Schatten. Fragt mich vielleicht in sechs Jahren nochmal!“, scherzte der 58-Jährige. Allerdings gab Ed zu, dass er die Rückkehr auf die Bühne im vergangenen Jahr sehr genossen habe. „Es war einfach unglaublich“, schwärmte er. „Natürlich war es auch einschüchternd, weil jeder wollte, dass es funktioniert. Und beim letzten Mal, als wir das 2018 gemacht haben, lief es nicht besonders gut.“

Radiohead hätten großes Glück, eine so treue Fangemeinde zu haben. Der Gitarrist hob außerdem die besondere Verbindung der Bandmitglieder hervor. „Die Songs spielen sich irgendwie fast von selbst. Aber wenn diese Liebe und dieses Gefühl zwischen uns fünf vorhanden sind – und das war es – dann war es großartig“, fügte Ed hinzu.