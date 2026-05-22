Musik Zu diesem Radiohead-Song verlor Harry Styles seine Jungfräulichkeit

Harry Styles - The Ivors with Amazon Music 2026, Dave Benett Agency BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2026, 18:30 Uhr

Harry Styles sorgte bei den 'Ivor Novellos' für Aufsehen, während er Thom Yorke einen bedeutenden Preis überreichte und nebenbei verriet, dass er seine 'Jungfräulichkeit verloren' habe, während Radioheads 'Talk Show Host' lief.

Harry Styles gestand, dass er seine „Jungfräulichkeit verloren“ habe, während Radioheads ‚Talk Show Host‘ lief, als er Frontmann Thom Yorke einen Preis überreichte.

Der ehemalige One-Direction-Star hielt sich nicht zurück, als er in einer langen Rede zu Ehren seines Idols erzählte, wie sehr ihn Thoms Musik sein ganzes Leben lang begleitet habe, während dieser am Donnerstag (21. Mai) bei den ‚Ivor Novello Awards‘ die Fellowship of the Ivors Academy entgegennahm.

Harry begann seine Rede mit den Worten: „Thom Yorke hatte schon immer ein besonderes Talent für Worte.“ In den fast 35 Jahren, in denen er Musik veröffentlicht hat, habe er Gefühle von Angst und Entfremdung genommen und sie in Atmosphären, Hymnen und Kunst verwandelt. Von Gitarren bis zu Glitches habe er immer wieder gezeigt, wie die Zukunft klingt. Besonders hob Harry hevor: „Niemals kompromissbereit, ein rastloser Kreativer, ein Künstler in seiner reinsten Form. Keine zwei Songs klingen gleich. Für so viele von uns steht er auf diesem magischen Musikberg, den wir alle versuchen zu erklimmen.“

Der 32-jährige Sänger brachte dann das prominente Publikum im Grosvenor House in London zum Lachen, als er darauf hinwies, dass er im Jahr nach Radioheads Debütalbum ‚Pablo Honey‘ von 1993 geboren wurde. Er sagte: „Einige von euch hatten Radiohead-Alben, als sie veröffentlicht wurden. Ihr Debütalbum erschien ein Jahr bevor ich geboren wurde. Lasst das mal kurz wirken.“ Harry erzählte anschließend, wie er die Musik der legendären Alternative-Rock-Band entdeckte. Er fuhr fort: „Also habe ich ihre Songs nach und nach entdeckt, während ich aufwuchs und die Teenager-Angst aus dem Zimmer meiner Schwester ein Stockwerk über mir aufsog, während ich unten meine Hausaufgaben machte.“

Harry dankte scherzhaft seinem Onkel Michael dafür, dass er seiner Schwester unzählige CDs gebrannt habe, um sie von dem zu überzeugen, was er als einige der seltsamsten Sachen überhaupt bezeichnete. „Ich fand sie später wieder auf Partys [und] in wertvollen Momenten, wenn ich allein war“, sagt Harry und sorgte dann erneut für Gelächter, als er verriet, dass er zum ersten Mal Sex hatte, während der B-Seite von ‚Street Spirit (Fade Out)‘ aus dem Jahr 1996, ‚Talk Show Host‘, lief. Er platzte heraus: „Ich habe meine Jungfräulichkeit zu ‚Talk Show Host‘ verloren. Ich habe meine Jungfräulichkeit zum Intro von ‚Talk Show Host‘ verloren.“

Und Harry sagte, er könne „gar nicht genug betonen, wie sehr“ die Arbeit des 57-jährigen Songwriters ihn weiterhin beeinflusse. Er fügte hinzu: „Ohne ‚Exit Music‘ gäbe es kein ‚Watermelon Sugar‘. Stellt euch das mal vor. Eine Welt ohne diesen Song.“

Harry erinnerte sich außerdem an die Begegnung mit seinem Idol in den „gepflasterten Straßen“ Roms und daran, wie erleichtert er war zu entdecken, dass der „Zauberer auch ein Mensch“ sei. Er beendete seine Rede mit den Worten: „Es ist eine Ehre, heute Abend hier zu sein und Thom diese Anerkennung für seinen anhaltenden Einfluss auf die britische Musik zu überreichen. Radiohead ist meine Lieblingsband. Danke, Thom, für immer.“