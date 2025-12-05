Musik Ed Sheeran: Eine Tour ist vor der Rente noch drin

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.12.2025, 14:00 Uhr

Ed Sheeran hat „noch eine große Tour“ in sich, bevor er sesshaft wird.

Der 34-jährige ‚Shape of You‘-Star gehört zu den erfolgreichsten Live-Künstlern der Welt. Doch nach Jahren ständiger Reisen möchte er künftig mehr zu Hause sein, wenn seine Töchter Lyra (5) und Jupiter (3) eingeschult werden. Er denkt sogar darüber nach, in seiner Heimatstadt Ipswich ein eigenes Venue zu bauen, um dort eine Residenz zu spielen.

Im Podcast ‚Awards Chatter‘ sagte Ed, der seine Kinder mit Ehefrau Cherry Seaborn hat: „Ich habe neulich eine Liste mit Dingen gemacht, die mir wichtig sind: Familie, Songwriting und Shows.“ Wenn er es schaffe, Konzerte zu spielen, Songs zu schreiben und Zeit mit seiner Familie zu verbringen, könne er „den ganzen Lärm darum herum“ ausblenden.

Er fügte hinzu, er habe die Idee geprüft, in seiner Heimat einen eigenen Veranstaltungsort zu bauen und dort fest aufzutreten: „Das würde das Reisen und Wegsein von der Familie ausschalten. Ich habe in der Nähe bereits ein Studio gebaut, das ich nutzen kann. Ich glaube, das ist das Modell, das man übernehmen kann.“

Seine jüngste ‚Mathematics Tour‘ umfasste 188 Shows auf fünf Kontinenten mit insgesamt 8,8 Millionen Besuchern. Die Konzertreihe endete im September und mehr als eine weitere will der Sänger erst einmal nicht machen. Ed sagte weiter: „Ich habe noch eine große Tour in mir, bevor ich mich für die Schuljahre niederlasse.“ Er räumte ein, dass sein Leben oft „vollgestopft“ sei, weil er zu vielen Dingen zusage und am Ende „sehr viel gleichzeitig“ mache.