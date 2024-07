Musik Ed Sheeran: Er geht 2025 auf Europa-Tour

Ed Sheeran at The Darkness gig Dec 9 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 05.07.2024, 10:00 Uhr

Ed Sheeran hat für 2025 eine ‚Mathematics‘-Europatournee angekündigt.

Der 33-jährige Singer/Songwriter wird von Mai bis September 2025 das europäische Festland bereisen und Shows in Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Norwegen, der Schweiz, Belgien, Polen, Schweden und Dänemark spielen.

Der Ticketverkauf beginnt am Mittwoch, den 10. Juli, auf der offiziellen Webseite des Sängers und Ed hat eine „strikte Haltung“ gegen die Nutzung inoffizieller Ticketing-Seiten. Deshalb ist er entschlossen, zu verhindern, dass Fans „ausgebeutet“ werden. In der Pressemitteilung zur Tourankündigung heißt es: „Ed und sein Team haben wieder einmal eine strikte Haltung gegen jeden, der inoffizielle Zweit-Ticketing-Seiten nutzt, um zu verhindern, dass Fans beim Kauf von Tickets für seine Shows ausgebeutet werden. Die Shows auf dieser Tour werden speziell entwickelte mobile digitale Ticketing-Technologie mit Sicherheitsvorkehrungen verwenden, um sicherzustellen, dass echte Fans echte Tickets kaufen, und um zu verhindern, dass inoffizielle sekundäre Ticketing-Websites und inoffizielle Ticketverkäufer Tickets zu überhöhten Preisen weiterverkaufen und Fans abzocken können.“ Fans mit Tickets, die nicht mehr in der Lage sind, zu den Shows zu gehen, können ihre Tickets über die offizielle Fan-to-Fan-Wiederverkaufsplattform zum gleichen Preis verkaufen oder zurückgeben, wo sie die Tickets gekauft haben.

„Die Veranstalter fordern alle Kunden auf, nur die offiziellen Ticketseiten zu nutzen, die unter Edsheeran.com aufgeführt sind, und erinnern daran, dass Viagogo kein offizieller Ticketverkäufer für diese Tour ist“, heißt es weiter. „Wie bei früheren Ed Sheeran-Touren werden die Veranstalter die Verkaufstransaktionen in Zusammenarbeit mit dem Cyber-Crime-Team der National Trading Standards überwachen, um Käufe zu identifizieren, die gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Ed Sheeran-Tickets verstoßen. Alle Ticketkäufe, die gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen verstoßen, können storniert werden.“