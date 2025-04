Musik Doechii trennte sich mit der Hilfe eines SZA-Albums von ihrem Ex

Doechii - March 2025 - GLAAD Awards - California - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2025, 14:00 Uhr

Die Platte 'Ctrl' gab der Rapperin die Kraft, sich von ihrem toxischen Partner zu trennen.

Doechii fand durch das SZA-Album ‚Ctrl‘ die Kraft, sich von ihrem toxischen Ex zu trennen.

Die ‚Anxiety‘-Interpretin hat verraten, dass die Musik der ‚Kill Bill‘-Sängerin sie dazu inspirierte, sich in ihrer Musik „verletzlich“ zu zeigen. SZAs Debütalbum aus dem Jahr 2017 brachte Doechii außerdem dazu, eine Beziehung zu beenden, die sie in ihrer musikalischen Entwicklung behinderte. Auf die Frage, ob ein Partner oder eine Partnerin jemals negative Auswirkungen auf ihre Kreativität gehabt habe, antwortete sie im Gespräch mit ‚Cosmopolitan‘: „Ich habe mich nur einmal so gefühlt. Ich war 18 und ich war mit einem Typen zusammen, der mich nicht in meiner Musik unterstützte, und das engte mich wirklich ein. Ich hörte mit dem Schreiben auf, denn er meinte immer: ‚Das ist nicht cool.'“ Heute weiß Doechii jedoch: „Ich nahm seine Meinung viel zu ernst, obwohl er es einfach nicht verstand.“

Über den Einfluss von SZAs Platte ‚Ctrl‘ sagt die Rapperin: „Ich erinnere mich daran, dass ich SZAs ‚Ctrl‘ zum ersten Mal hörte und es gab mir wirklich den Mut, um mich von ihm zu trennen. Ich erzähle das nur, weil sie mich dazu inspirierte in meiner Musik verletzlich zu sein, auf eine Weise, von der ich nicht dachte, dass ich es kann.“