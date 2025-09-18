Stars Ed Sheeran fehlte das Gleichgewicht im Leben

Bang Showbiz | 18.09.2025, 09:00 Uhr

Ed Sheeran war in den ersten zehn Jahren seiner Karriere „zutiefst unglücklich“.

Der 34-jährige Sänger gibt zu, dass er kein Gleichgewicht in seinem Leben hatte, da er jahrelang seine Musik über sein persönliches Glück stellte.

Er sagte gegenüber der Zeitung ‚The Sun‘: „Ich glaube, in den ersten zehn Jahren meiner Karriere war ich zutiefst unglücklich, weil ich keine Balance hatte, ich habe nur gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet. Und ja, alles war hypererfolgreich, aber es war hypererfolgreich, weil ich überhaupt kein Privatleben hatte.“ Er fügte hinzu: „Die Arbeit war alles. Ich glaube, diese Balance zu finden, zu heiraten, eine Familie zu gründen, mit meinen Freunden zusammen zu leben … Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie verbringen zu können – das macht jetzt 70 Prozent meines Lebens aus, und die Arbeit sind etwa 30 Prozent. Früher waren es 100 Prozent und sonst nichts. Die Balance, als Mensch zu existieren und nicht nur als Popstar-Maschine – das wäre mein Maßstab für Erfolg.“

Der Musiker, der mit seiner Frau Cherry Seaborn die Töchter Lyra (5) und Jupiter (3) hat, sorgt nun dafür, dass seine Familie Vorrang vor seiner Karriere hat. „Ich bin in meiner Karriere an einem Punkt, an dem ich wirklich glücklich und zufrieden bin. Ich bin sehr glücklich mit dem, was ich als Künstler bin, mit der Musik, die ich mache, und den Shows, die ich gebe. Ehrlich gesagt ist es für mich das Wichtigste, ein Gleichgewicht zwischen meiner Rolle als Vater und Ehemann zu finden und das Gefühl zu haben, dass ich beides auf einem guten Niveau schaffe“, so Sheeran.

In seinen jüngeren Jahren habe Sheeran zu hart gearbeitet, nun wolle er seinen Erfolg und sein Familienleben genießen.