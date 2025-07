Stars Ed Sheeran: Seine Frau Cherry Seaborn ist seine härteste Kritikerin

Ed Sheeran - 2024 BottleRock Napa Valley - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2025, 14:00 Uhr

Ed Sheeran scherzte darüber, dass er wartet, bis seine Frau „gut gelaunt“ ist, bevor er ihr seine neue Musik vorspielt.

Der 34-jährige Sänger, der mit seiner Frau Cherry Seaborn die Töchter Lyra (4) und Jupiter (2) hat, holt sich immer Feedback von seiner Familie, gab aber zu, dass seine Jugendliebe einen Song auch mal „kaputtmachen“ könne, wenn sie von dem Lied nicht sofort begeistert sei.

Auf die Frage, ob er seine Familie nach ihrer Meinung zu seinen neuen Songs fragen würde, antwortete der Musiker in einem Gespräch mit Kylie Kelce in ihrem ‚Not Gonna Lie‘-Podcast: „100 Prozent. Ja, 100 Prozent. Cherry kann einen Song kaputtmachen.“ Sheeran verriet, dass es nur ein kritisches „Hä“ von seiner Partnerin brauche, um einen seiner „Songs zu töten“. Ed erklärte: „Ich achte wirklich darauf, ihr die Songs vorzuspielen, wenn sie gut gelaunt ist. Denn wenn sie einfach nur so ‚Hä‘ sagt, dann denke ich mir nur: ‚Okay. Der Song ist tot.'“ Der Musiker erinnerte sich auch daran, dass er an einem bestimmten Tag eine Reihe von Songs geschrieben hatte, darunter seine Single ‚Bad Habits‘ aus dem Jahr 2021, und sie Cherry vorspielte: „Ich kam nach Hause, hörte sie mir alle im Auto an und war von den meisten ziemlich begeistert. Und ich spielte sie ihr vor und sie meinte: ‚Das hier, das mit ‚Bad Habits‘, das solltest du morgen fertigstellen.‘ Sie hat ein sehr gutes Gespür für Sachen.“