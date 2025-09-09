Stars Ed Sheeran und Familie ziehen nach Amerika

Ed Sheeran - F1 Movie European premiere June 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.09.2025, 09:00 Uhr

Der britische Popstar will mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Kindern nach Übersee übersiedeln.

Ed Sheeran zieht mit seiner Familie nach Amerika.

Der 34-jährige Sänger und Songwriter, seine Frau Cherry Seaborn und die beiden Töchter Lyra (5) und Jupiter (3) leben derzeit in Suffolk, Ostengland. Wie der Musiker jetzt preisgab, siedelt die Familie demnächst in die USA über, da Ed plant, „eine Weile“ in den Staaten zu touren. Im ‚2 Johnnies‘-Podcast sagte er: „Ich bin gerade dabei, nach Amerika zu ziehen. Ich habe das Gefühl, ich könnte die einzige Person sein, die nach Amerika zieht. Ich gehe dort für eine Weile auf Tour und ich habe eine Familie, also kann ich nicht einfach rein- und rausfliegen. Wir gehen und lassen uns dort nieder.“

Ed bestätigte nicht, wo genau in den USA er leben wird, doch es wurde kürzlich berichtet, dass er zehn Millionen Euro für ein weitläufiges Apartment in Brooklyn, New York, ausgegeben habe. In New York City ist der Megastar übrigens kein Unbekannter. 2023 mieteten er und Cherry ein Apartment in Brooklyn für 26.000 Pfund im Monat, während er sich in einem Urheberrechtsprozess verteidigte. Später wurde er vom Vorwurf freigesprochen, sein Song ‚Thinking Out Loud‘ habe Marvin Gayes ‚Let’s Get It On‘ kopiert. Doch Ed, der mit ‚Shivers‘ die Charts eroberte, hatte zuvor auch von seiner Liebe zu Nashville erzählt – teilweise wegen seiner Leidenschaft für Country-Musik. Im April erklärte er im ‚Call Her Daddy‘-Podcast: „Wenn du zum Country wechselst, kannst du nicht mehr zurückwechseln. Nashville ist meine Lieblingsstadt in den Staaten, und es war schon immer mein Endziel, nach Nashville zu ziehen und in den Country zu wechseln.“

Außerdem erzählte Ed im Juni, dass er sich „kulturell als Ire“ identifiziere, obwohl er in England geboren und aufgewachsen ist. Der Vater des Pop-Megastars stammt aus Irland, und Ed, der selbst in Suffolk groß wurde, ist stark von seinem irischen Erbe geprägt. Im Podcast von Louis Theroux erklärte Ed: „Ich betrachte meine Kultur als irisch. Ich denke, damit bin ich aufgewachsen. Die Familie meines Vaters … er hat sieben Brüder und Schwestern. Wir haben all unsere Ferien in Irland verbracht. Meine ersten musikalischen Erfahrungen machte ich in Irland, ich bin mit traditioneller Musik im Haus aufgewachsen. Also identifiziere ich mich kulturell als Ire, aber ich wurde natürlich in Großbritannien geboren und aufgezogen.“