Stars Ed Sheeran verrät seinen strikten Ansatz fürs Touren

Bang Showbiz | 20.12.2025, 13:03 Uhr

Ed Sheeran ist in seinem Umgang mit Auftritten disziplinierter geworden.

Der 34-jährige Popstar gibt zu, in seinen jüngeren Jahren einen ungesunden Lebensstil geführt zu haben, doch heute bemüht sich Ed ganz bewusst darum, gesünder zu leben und sicherzustellen, dass er den Herausforderungen von Live-Auftritten gewachsen ist. Er erklärte, warum er sich nach einem Konzert eine Stunde auf die Massageliege legt, und sagte dem ‚Men’s Health‘-Magazin: „Ich kann ein Typ sein, der sich ziemlich leicht mitreißen lässt, und wenn ich ein Konzert beende und meine Freunde da sind, könnte ich mit ihnen ausgehen. Also tatsächlich in meinem Hotelzimmer zu bleiben… ich bekomme die Massage und sobald die Massage vorbei ist, muss ich ins Bett. Das ist also großartig, um meine Stimme zu erhalten, die Energie zu bewahren und gesund zu bleiben.“

Ed hat sich kürzlich eine zehn Jahre alte Dokumentation über seine damalige Tournee erneut angesehen und gibt zu, dass sich seine Routinen deutlich verändert haben. Er sagte: „Ich habe drei Abende hintereinander gespielt, und jeden Morgen wurde ich interviewt, und sie fragten: ‚Wie war gestern Abend?‘ Und ich sagte: ‚Oh, ich war bis 6 Uhr morgens unterwegs, habe Tequila-Shots getrunken und Zigaretten geraucht – mit dieser Person und noch dies und das.‘ Dann habe ich eine Show gespielt, und das sieben Tage die Woche. Aber wenn man sich das anschaut und mich mit heute vergleicht: Damals sehe ich aus wie 40, und jetzt sehe ich aus wie 24.“

Ed hat kürzlich festgestellt, dass Reformer-Pilates für ihn eine großartige Möglichkeit ist, während einer Tour fit zu bleiben. Er teilte mit: „Reformer ist definitiv mit dem Tourleben verbunden. Nach der Show gestern Abend ist das Letzte, was ich heute tun möchte, Bankdrücken oder Kreuzheben. Das hier ist also eine sehr sanfte Art, trotzdem das gleiche Maß an Bewegung zu haben und das Gefühl zu haben, Kalorien verbrannt zu haben – und gleichzeitig habe ich mich gedehnt.“