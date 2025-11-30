Stars Ed Sheeran: Vierstündiges Telefonat mit Taylor Swift, nachdem er von ihrer Verlobung erfuhr

Ed Sheeran and Taylor Swift at 66th Grammy Awards LA Feb 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.11.2025, 12:00 Uhr

Der britische Sänger spricht über seine besondere Freundschaft mit dem Pop-Superstar.

Ed Sheeran sprach vier Stunden lang mit Taylor Swift, nachdem er über Social Media von ihrer Verlobung mit Travis Kelce erfuhr.

Im August gab die Popsängerin auf Instagram bekannt, dass sie den NFL-Star heiraten wird. Doch Ed – der seit 2014 mit Taylor befreundet ist – wusste davon nichts, bis die Nachricht öffentlich wurde, weil er kein Handy besitzt. Der ‚Shape of You‘-Interpret wird üblicherweise von seinem Management über relevante Social-Media-Posts informiert und sieht sich diese anschließend auf seinem Laptop an.

Im Gespräch mit ‚Access Hollywood‘ verriet er: „Taylor und ich sind Kumpel, und ich werde sie sehen – und ich habe sie eine Woche, nachdem es passiert war, gesehen… Als ich Taylor traf, haben wir vier Stunden lang gequatscht.“ Dass er relativ spät von ihrer Verlobung erfuhr, störte den 34-Jährigen nicht. „Ich mache mir keine Gedanken über unsere Freundschaft. Wir sind seit vielen Jahren befreundet, wir stehen uns sehr nah, und wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Und wenn wir uns sehen, machen wir da weiter, wo wir aufgehört haben“, betonte er.

Im Oktober enthüllte Taylor, warum sie Ed nicht direkt angerufen hatte, um die frohe Nachricht mit ihm zu teilen. In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erzählte sie: „Ich habe eine perfekte Erklärung … er hat kein Handy. Ich gehe meine Nachrichten durch und frage mich: ‚Wem habe ich in den letzten vier Wochen geschrieben?‘ Und er war einfach nicht dabei.“ Sie müsse dem Musiker erst eine Email schreiben, um Kontakt aufzunehmen. „Wenn man ein FaceTime-Date will, muss er erst ein iPad finden. Die müssen es ihm geben wie einem Kind, dem man ein iPad in die Hand drückt“, scherzte die ‚The Fate of Ophelia‘-Interpretin.