Film Eddie Murphy übernimmt Rolle in animiertem Fantasyfilm, für den seine Tochter das Drehbuch schreibt

Eddie Murphy - AVALON - Los Angeles - July - 2025 - The Pickup premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2026, 11:00 Uhr

'Shrek'-Legende Eddie Murphy wurde für einen neuen Fantasyfilm mit dem Titel 'M’Tali: The Everlasting Spring' besetzt.

Eddie Murphy wird in einem Animationsfilm mitwirken, an dem seine Tochter Bria als Drehbuchautorin beteiligt ist.

Der 65-jährige Schauspieler soll gemeinsam mit der südafrikanischen Darstellerin Ama Qamata zum Sprecherensemble des Fantasy-Familienfilms ‚M’Tali: The Everlasting Spring‘ gehören. Das Drehbuch stammt von Bria Murphy und Michael Xavier. Wie ‚Deadline‘ berichtet, wird Qamata die Hauptfigur Prinzessin Selani sprechen. Murphy übernimmt die Rolle ihres bösen Onkels Vakoro. Die offizielle Inhaltsangabe beschreibt die Geschichte als Abenteuer im afrikanischen Königreich M’Tali.

Prinzessin Selani sehnt sich nach aufregenden Erlebnissen, fürchtet sich insgeheim aber vor den Pflichten, die als künftige Königin auf sie warten. Als ein Putsch sie von ihrer Familie und ihrem Königreich trennt, findet sie sich im Verbotenen Dschungel wieder. Dort lebt eine geheimnisvolle Familie, die den legendären Ewigen Quell entdeckt hat. Dem magischen Wasser wird nachgesagt, dass es ewige Jugend verleiht. Selani muss sich dort den Machtplänen ihres Onkels stellen und herausfinden, was ein Königreich wirklich zusammenhält – jenseits einzelner magischer Artefakte.

Für Murphy ist es der erste Animationsfilm außerhalb seiner Beteiligung an ‚Mulan‘ aus dem Jahr 1998 und der ‚Shrek‘-Reihe. Produzentin Autumn Bailey-Ford erklärte in einem Statement, dass sie als Mutter eines vierjährigen Sohnes stets nach Geschichten suche, die sie mit ihm teilen könne und die Kindern echte Stärke vermitteln. „‚M’Tali‘ vermittelt genau das. Selani handelt mit Herz, Neugier und Vertrauen in ihr Volk – nicht mit Macht“, sagte Bailey-Ford. „Ich bin stolz darauf, dabei zu helfen, eine Geschichte mit afrikanischen kulturellen Wurzeln auf die Leinwand zu bringen, gemeinsam mit einer so talentierten Familie und mit Eddie Murphy an der Spitze.“

In ‚Shrek 5‘ wird Murphy unterdessen erneut als Esel zu hören sein. DreamWorks hat zudem bestätigt, dass der schlagfertige Charakter seinen eigenen Ablegerfilm bekommen wird. ‚Donkey!‘ soll im Juni 2028 erscheinen und als Ursprungsgeschichte erzählen, wie aus einem gewöhnlichen Esel jener redselige und unerschütterlich optimistische Begleiter wurde, den das Publikum aus dem ersten ‚Shrek‘-Film kennt.