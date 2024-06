Vulgäre Nachrichten geschickt? Ehemalige Assistentin verklagt Kanye West wegen sexueller Belästigung

Gegen Rapper Kanye West gibt es immer wieder schwere Vorwürfe. Nun hat auch seine frühere persönliche Assistentin Klage eingereicht. (ae/spot)

04.06.2024

Neuer Gerichtsärger für Kanye West: Eine ehemalige persönliche Assistentin hat Klage gegen ihn eingereicht. Sie wirft ihm unter anderem vor, ihr abscheuliche Textnachrichten und Videos mit sexuellem Inhalt geschickt zu haben.

Rapper Kanye West (46) wird von seiner ehemaligen Assistentin verklagt. Das berichten mehrere US-Medien übereinstimmend. Die Frau behauptet, der Ex-Mann von Kim Kardashian (43) habe ihr vulgäre Nachrichten und Videos geschickt. Laut der Gerichtsunterlagen, die unter anderem "Page Six" vorliegen, wirft sie Kanye West sexuelle Belästigung, aber auch Vertragsbruch, unrechtmäßige Kündigung und eine feindselige Arbeitsumgebung vor.

Die ehemalige Mitarbeiterin betont in der Akte, dass sie im Juli 2021 begonnen habe, mit dem Rapper zusammenzuarbeiten, als er die Einführung seiner Yeezy-Modelinie vorbereitete. Der Influencerin, die auch bei einigen "Donda"-Songs mit West zusammengearbeitet hat, wurde für den Job eine Million Dollar geboten. Die einzige Bedingung war, dass sie dem Musiker 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche zur Verfügung stehen würde – was sie akzeptierte.

In ihrer Klage erklärte die Frau ausführlich, dass sie außerdem eine weitere Million Dollar mit OnlyFans verdient habe, bis West sie aufforderte, sich "gottähnlicher" zu verhalten und ihren Account im Jahr 2022 zu löschen. Im Gegenzug habe er ihr Gehalt auf zwei Millionen Dollar pro Jahr erhöhen wollen, um die verlorenen Einnahmen auszugleichen. Allerdings soll er ihr die zusätzliche Summe nie bezahlt haben.

Er soll neben ihr masturbiert haben

Kurz nach der versprochenen Gehaltserhöhung habe er dann begonnen, ihr vulgäre Textnachrichten zu schicken. Zusammen mit den anstößigen Nachrichten soll er ihr explizite Details sexueller Handlungen, die er erleben wollte, sowie Fotos und Videos von West beim Geschlechtsverkehr mit anderen Frauen zugesendet haben. Sie habe auch intime Fotos von "aktuellen und ehemaligen" Yeezy-Mitarbeitern von ihrem erhalten. Zudem soll er sich beim Telefonieren selbstbefriedigt haben, sie nach der Penisgröße ihres Freundes gefragt und sie sogar gezwungen haben, "im Büro ihre Strickjacke auszuziehen, weil sie seiner Meinung nach zu viel bedeckte".

In einem anderen Fall sperrte er sie angeblich zusammen in ein Zimmer ein und masturbierte neben ihr, bevor er einschlief. Sie behauptete auch, er sei wütend geworden, nachdem sie alle Annäherungsversuche, mit ihm "auszugehen oder Sex zu haben", zurückgewiesen hatte.

Im September 2022 wurde sie dann zur Stabschefin mehrerer von Wests Unternehmen befördert und sollte ein Gehalt von vier Millionen Dollar erhalten. Doch nur einen Monat später entließ er sie. Die angebotenen drei Millionen Dollar Abfindung habe sie nie erhalten. In ihrer Klage fordert sie deshalb nun Schadensersatz wegen Vertragsbruch und feindseligem Arbeitsumfeld.

Ein anderer ehemaliger Mitarbeiter wirft ihm Rassismus vor

Es ist nicht der erste Rechtsstreit, den Kanye West hat. Erst vor wenigen Wochen wurde er beschuldigt, einen ehemaligen schwarzen Mitarbeiter aufgrund dessen Hautfarbe entlassen zu haben. Ein früherer Sicherheitsbeamter an der christlichen Schule des Grammy-Gewinners, der Donda Academy, behauptet, West habe während seiner Anstellung "schwarze Mitarbeiter angeschrien und beschimpft" und "regelmäßig negative Ansichten im Zusammenhang mit prominenten schwarzen Führungspersönlichkeiten geäußert".