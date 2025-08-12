Musik Ehemaliger Mastodon-Gitarrist Brent Hinds spricht von ‚Rausschmiss‘

Brent Hinds - Mastodon at Tons of Rock 2022 - Terje Dokken/Gonzales Photo/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2025, 14:00 Uhr

Der Musiker ist davon überzeugt, dass seine Kollegen ihn aus der Band geworfen haben, weil er Klartext redet.

Brent Hinds hat gegen seine früheren Bandkollegen geschossen und sie als „ekelhaft“ bezeichnet.

Der ehemalige Gitarrist von Mastodon behauptet, man habe ihn aus der Band geworfen, weil er die anderen Mitglieder „bloßstellt“ – obwohl die Band im März noch von einer einvernehmlichen Trennung sprach. Damals hieß es in der offiziellen Stellungnahme der Gruppe: „Wir sind sehr stolz auf die Musik und Geschichte, die wir gemeinsam geschaffen haben, und wünschen ihm nur Gutes und viel Erfolg für die Zukunft.“ Bill Kelliher, ebenfalls Gitarrist, fügte hinzu: „Wie in einer Ehe leben sich Menschen manchmal auseinander und entwickeln andere Interessen. Wir wünschen Brent nur das Beste beim Verfolgen seiner Träume. Es ist erstaunlich, dass wir 25 Jahre mit uns vieren durchgehalten haben.“

Nun hat sich Hinds auf Social Media mit harschen Worten geäußert und die anderen Bandmitglieder als arrogant und stimmlich inkompetent verunglimpft. In einem Kommentar zu einem Clip ihrer Live-Performance des Songs ‚Crack the Skye‘ aus dem Jahr 2012 schrieb er auf Instagram: „Meine Gitarre klingt großartig, aber Troy [Sanders] und Brann [Dailor] klingen absolut furchtbar. Sie sind total daneben… peinlich. Und sie haben mich aus der Band geschmissen, weil ich sie durch meine Art bloßgestellt habe. Aber was ist mit ihnen? Sie sind zwei Menschen, die nicht singen können, weder live noch sonst irgendwo auf der Welt. Alles, was sie im Studio singen, wird durch Autotune manipuliert, weil sie nicht in der Lage sind, sauber zu singen.“ Laut Hinds seien seine Ex-Kollegen zu überzeugt von sich selbst und grundsätzlich nur mit ihrem eigenen Image beschäftigt: „Ich habe noch nie drei Menschen getroffen, die so von sich überzeugt waren. Es ist widerlich.“

Dieser öffentliche Angriff folgt auf frühere Kommentare des Musikers, in denen er die Band als „schreckliche Menschen“ bezeichnete. Im Juni schrieb er als Reaktion auf einen Kommentar beim Jubiläumsbeitrag zum Album ‚Once More ‘Round The Sun‘: „Ich werde es nicht vermissen, in einer beschissenen Band mit schrecklichen Menschen zu sein.“ Bisher haben Mastodon nicht öffentlich reagiert oder ihrerseits Stellung zur Eskalation des Streits genommen.