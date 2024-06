Verleihung im November in L.A. Ehrenoscar für „James Bond“-Produzenten Broccoli und Wilson

"James Bond"-Produzenten Barbara Broccoli und Michael G. Wilson bekommen einen Ehrenoscar. (ili/spot)

SpotOn News | 13.06.2024, 09:36 Uhr

Die Halbgeschwister Barbara Broccoli und Michael G. Wilson werden mit einem Ehrenoscar ausgezeichnet. Überreicht wird der Goldjunge den Produzenten der "James Bond"-Filme im Herbst in Los Angeles.

Große Ehre für die Halbgeschwister Barbara Broccoli (63) und Michael G. Wilson (82): Das Produzententeam wird mit dem Oscar-Sonderpreis "Irving G. Thalberg Memorial Award" ausgezeichnet, wie die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Mittwoch mitteilte.

Video News

Demnach habe der Gouverneursrat beschlossen, den "Irving G. Thalberg Memorial Award" an die "James Bond"-Produzenten Broccoli und Wilson zu verleihen. Die "Academy Honorary Awards" gehen an US-Musiker Quincy Jones (91) und US-Casting-Direktorin Juliet Taylor und der "Jean Hersholt Humanitarian Award" an US-Drehbuchautor Richard Curtis (67).

"Die Preisträger der diesjährigen Governors Awards haben in ihren bemerkenswerten Karrieren die Messlatte unglaublich hochgelegt, und der Gouverneursrat der Academy ist begeistert, sie mit den Oscars auszuzeichnen", erklärte Academy-Präsidentin Janet Yang (67).

Viel Lob von der Academy-Präsidentin

Zu den Produzenten der Geheimagentenfilme sagte sie konkret: "Die Wahl von Michael G. Wilson und Barbara Broccoli ist ein Beweis für ihren Erfolg als Produzenten der bei den Fans beliebten Bond-Reihe und ihren Beitrag zur Kinolandschaft der Branche."

Barbara Broccoli und Michael G. Wilson übernahmen nach dem Tod ihres Vaters, Albert R. Broccoli (1909-1996), als Produzenten der Bond-Streifen. Damals spielte der irische Schauspieler Pierce Brosnan (71) den britischen Geheimagenten 007 in der Kultfilmreihe.

Weiter erklärte Academy-Präsidentin Yang, Richard Curtis sei ein brillanter komödiantischer Geschichtenerzähler, "dessen enormer karitativer Einsatz die Bedeutung des Jean Hersholt Humanitarian Award" verkörpere. Und: "Quincy Jones' künstlerisches Genie und seine unermüdliche Kreativität haben ihn zu einer der einflussreichsten Musikfiguren aller Zeiten gemacht." Juliet Taylor habe "ikonische und geliebte Filme" gedreht und der Branche "einen neuen Weg geebnet".

Ihre "tiefe Liebe zum Kino" und ihr "unauslöschlicher Beitrag zu unserer Kunstform" hätten diese fünf Persönlichkeiten zu verdienten Preisträgern gemacht.

Preisverleihung im Herbst in Los Angeles

Die Auszeichnungen werden im Rahmen der Academy Governors Awards am 17. November im Ray Dolby Ballroom in Ovation Hollywood, Los Angeles, überreicht.