Auszeichnung für "Hannah Montana"-Star Ehrung als jüngste Disney-Legende: Miley Cyrus zu Tränen gerührt

Miley Cyrus ist die jüngste Disney-Legende aller Zeiten. (smi/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 08:49 Uhr

Neben Harrison Ford und Jamie Lee Curtis wird Miley Cyrus als Disney Legend ausgezeichnet - als Jüngste überhaupt. In ihrer Rede zeigt sich die zu Tränen gerührte Sängerin stolz, für Disney die Rolle der Hannah Montana gespielt zu haben.

Ganz besondere Ehre für Miley Cyrus (31). Die Sängerin und Schauspielerin ist die jüngste Disney-Legende aller Zeiten. Am Sonntag wurde sie bei dem Fan-Event D23 für ihre Hauptrolle in der Serie "Hannah Montana" gewürdigt. Seit 1987 zeichnet die Walt Disney Company jährlich Personen, die sich um den Entertainment-Konzern verdient gemacht haben, als Disney Legends aus.

Laut Augenzeugen war Miley Cyrus zu Tränen gerührt, als sie die D23-Bühne in Anaheim, Kalifornien, betrat. In ihrer Rede erinnerte sie sich, wie sie für "Hannah Montana" vorgesprochen hatte – und die Rolle fast nicht bekommen hätte. "Ich hatte einen Vorgeschmack darauf bekommen, wie mein Leben aussehen könnte, und von diesem Moment an wollte ich nichts anderes mehr", sagte sie.

Miley Cyrus ist stolz auf "Hannah Montana"

Und es klappte. Die Tochter von Country-Sänger Billy Ray Cyrus spielte zwischen 2006 und 2011 Teenagerin Miley Stewart, die ein Doppelleben als Popstar Hannah Montana führt.

Seitdem habe sich "ein bisschen von allem" geändert, sinnierte Cyrus, "aber gleichzeitig hat sich nichts geändert". "Ich stehe immer noch hier und bin stolz darauf, Hannah Montana gewesen zu sein", rief sie – obwohl sie in der Vergangenheit mit diversen skandalträchtigen Auftritten viel getan hatte, das saubere Disney-Image hinter sich zu lassen.

Miley Cyrus widmete den Disney-Preis Hannah Montana und deren "großartigen, loyalen Fans". Sie dankte allen Personen, die geholfen haben, ihren "Traum Realität werden zu lassen". Und dann zitierte sie die "Legende" Hannah selbst: "Das ist das Leben."

Harrison Ford und mehr: Diese Stars sind ebenfalls neue Disney Legends

Neben Miley Cyrus wurden weitere Superstars zu Disney Legends gekürt: Jamie Lee Curtis (65), die für Walt Disney Pictures unter anderem "Freaky Friday" gedreht hat. Harrison Ford (82), der in der mittlerweile zu Disney gehörigen "Star Wars"-Saga Han Solo spielte. Und James Cameron (69), der aus seinem Kinohit "Avatar" eine Attraktion in Disney World in Florida gemacht hat.

Seit 1987 befördert Disney neben Superstars wie Elton John (77, Musik zu "König der Löwen"), "Mary Poppins"-Darstellerin Julie Andrews (88) und "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp (61) etliche Zeichner und Animatoren zu Legenden.