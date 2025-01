Auch Naomi Watts verabschiedet sich „Ein unglaublicher Künstler“: Hugh Jackman trauert um David Lynch

Hugh Jackman bei einer Veranstaltung der "David Lynch Foundation". (hub/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 09:27 Uhr

Hollywood verabschiedet sich von David Lynch. Nach dem Tod des Regisseurs erinnern Hugh Jackman und Naomi Watts auf Instagram an ihn.

Hugh Jackman (56) hat nach dem Tod von David Lynch (1946-2025) an den Filmemacher erinnert. Der Hollywoodstar teilte in den sozialen Medien einen emotionalen Beitrag zu Ehren des Kultregisseurs, der im Alter von 78 Jahren verstorben war.

Es sei ein "gewaltiger" Verlust, schrieb Jackman in seinen Instagram-Storys. "Ein unglaublicher Künstler, Filmemacher, Philanthrop und Geist. Seine Arbeit in der David Lynch Foundation war eine Inspiration für mein Leben. Ich werde weiterhin helfen, die Fackel weiterzutragen, so gut ich kann." Der Schauspieler fügte hinzu: "Mein tiefstes Beileid und meine Liebe gelten seiner Familie und seinen Freunden."

Lynch gründete seine Stiftung im Jahr 2005, um die Praxis der Meditation in Schulen zu fördern. Der "Twin Peaks"-Schöpfer sprach immer wieder offen darüber, wie Meditation sein Leben beeinflusst hat.

Auch Naomi Watts trauert auf Instagram

Neben Hugh Jackman und weiteren Hollywood-Größen hat sich auch Naomi Watts (56) via Social Media von dem Starregisseur verabschiedet. Lynch und Watts arbeiteten bei dem Film "Mulholland Drive – Straße der Finsternis" (2001) zusammen. Auf Instagram schrieb die Schauspielerin nun unter anderem: "Mein Herz ist gebrochen. Mein Kumpel Dave… Die Welt wird ohne ihn nicht mehr dieselbe sein." In dem Post sind zwei Fotos und ein Clip von Watts und Lynch zu sehen.

Er habe ihr zum Durchbruch verholfen, so Naomi Watts weiter. "Die Welt, in die ich seit mehr als zehn Jahren einzudringen versucht hatte, nachdem ich bei Vorsprechen immer wieder durchgefallen war. Endlich saß ich vor einem neugierigen Mann, der strahlte, Worte aus einer anderen Zeit sprach, mich zum Lachen brachte und mir das Gefühl gab, mich wohl zu fühlen."

Lynchs "Weisheit, Humor und Liebe gaben mir ein besonderes Gefühl von Selbstvertrauen, zu dem ich nie zuvor Zugang hatte", fügte sie hinzu. "Ich kann einfach nicht glauben, dass er von uns gegangen ist. Ich bin in Stücke gebrochen, aber für immer dankbar für unsere Freundschaft."

Die Familie von Lynch hatte am 16. Januar bei Facebook öffentlich gemacht, dass der Filmemacher verstorben ist. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben. Im August 2024 machte Lynch öffentlich, dass bei ihm ein Lungenemphysem diagnostiziert wurde.