Album "The Tortured Poets Department" Eine Milliarde Streams: Taylor Swift bricht weiteren Spotify-Rekord

Taylor Swift hat ihren eigenen, mit "Midnights" aufgestellten Spotify-Rekord gebrochen. (lau/spot)

SpotOn News | 24.04.2024, 23:03 Uhr

Taylor Swifts neues Album eilt von Rekord zu Rekord. Auf Spotify kommt "The Tortured Poets Department" jetzt auf über eine Milliarde Abrufe - und das innerhalb weniger Tage.

Aus dem Stand weg brach Taylor Swifts (34) neues Album "The Tortured Poets Department" auf dem Musik-Streamingdienst Spotify Rekorde. So gab das schwedische Unternehmen am 20. April bekannt, dass das elfte Studioalbum der Sängerin am Erscheinungstag, dem 19. April, über 300 Millionen Mal abgerufen worden sei. Inzwischen passierte der Tonträger sogar die Marke von einer Milliarde Streams. Das verkündete Spotify am 24. April auf X.

Meistgestreamtes Album innerhalb einer Woche

Daneben wurde "The Tortured Poets Department" auch zum am meisten gestreamten Album auf Spotify innerhalb einer Woche, wie es noch in dem Post heißt. Dieser Meilenstein wurde demnach bereits am 22. April erreicht. Besonders bemerkenswert daran: Die erste Erscheinungswoche des Albums ist noch gar nicht vorbei. Sie endet erst am Donnerstag, dem 25. April, wodurch sich die endgültige Abrufzahl innerhalb einer Woche aller Voraussicht nach noch erhöhen wird.

On April 22, 2024, Taylor Swift's THE TORTURED POETS DEPARTMENT became Spotify’s most-streamed album in a single week. The album has surpassed 1 Billion streams since release. — Spotify News (@SpotifyNews) April 24, 2024

Taylor Swift bricht eigenen Rekord

Den vorherigen Rekord für die meisten Streams eines Albums innerhalb einer Woche hielt Taylor Swift selbst. Die Sängerin stellte ihn im Oktober 2022 mit ihrem Album "Midnights" auf, wie das US-Magazin "Variety" meldet. "Midnights" kam damals Insidern zufolge wohl auf die Zahl von 700 Millionen Abrufen in einer Woche. Eine offizielle Zahl nannte Spotify nicht.

Am 19. April, dem Release-Tag von "The Tortured Poets Department", stellte Swift auch noch mehr Spotify-Rekorde auf. So wurde auch die Single-Auskopplung "Fortnight", bei der Rapper Post Malone (28) mitwirkt, zum am meisten gestreamten Song in der Geschichte von Spotify an einem Tag. Interpretin Swift, die zuletzt laut "Forbes" auch in den Club der Dollar-Milliardäre aufgestiegen ist, wurde außerdem zur Künstlerin mit den meisten Streams auf Spotify an einem Tag.