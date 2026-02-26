Stars Ekaterina Leonova: Deshalb ist Ilya der Richtige

Ekaterina Leonova - RTL Telethon 2021 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2026, 14:00 Uhr

Die 'Let’s Dance'-Profitänzerin plaudert offen über ihre Beziehung.

Ekaterina Leonova schwärmt von ihrem Liebesglück mit Ilya Viarmenich.

Die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin ist seit Oktober 2024 mit dem Choreografen liiert. Ihre Beziehung gab sie am Valentinstag 2025 mit einem romantischen Instagram-Post bekannt. „Er ist kein Promi. Er ist kein Millionär. Er ist viel mehr! Er ist mein Herz“, schrieb sie zu innigen Pärchen-Fotos. Inzwischen haben die Turteltauben sogar zusammen ein Haus gekauft. Im Interview mit ‚Bunte.de‘ äußerte sich die 38-Jährige zu ihrem Liebesglück und verriet, wieso Ilya perfekt zu ihr passt.

„Ich glaube, in erster Linie sieht er nicht die Ekat aus dem Fernsehen in mir. Als er mich kennengelernt hat, wusste er auch gar nicht, wer ich bin. Das hat alles leichter gemacht“, erklärte sie. Außerdem sei der Tänzer niemand, der „nach einer Diskussion schon aufgibt und gleich sagt, vielleicht sind wir doch nicht die Richtigen füreinander.“ Stattdessen suche Ilya aktiv nach Lösungen und sei bereit, für eine Beziehung zu kämpfen. Und was schätzt Ekaterina noch an ihrem Partner? „Er hilft jedem, wirklich jedem. Wenn jemand anruft, ist er da. Er macht wirklich sehr viel“, betonte sie.

Rückblickend ist die TV-Beauty froh, dass sie die Beziehung öffentlich gemacht hat – auch wenn sie ihr Privatleben immer schützen wollte. „Aber irgendwann hat es mir auch gereicht, die Dinge, die geschrieben wurden, bei denen ich manchmal nur den Kopf schütteln konnte und mich gefragt habe, wie kommen sie auf diese Idee?“, berichtete der Tanzprofi. Auch heute noch ist es Ekaterina wichtig, nicht zu viele Social-Media-Beiträge mit ihrem Partner zu posten. Privates solle weiter privat bleiben. „Ilya mag es auch nicht so sehr, im Vordergrund zu stehen. Es ist ein gutes Maß, was wir zeigen und was nicht“, erzählte sie.