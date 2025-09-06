Stars Elizabeth Hurley geht nicht ins Fitnessstudio

Elizabeth Hurley - January 2023 - Famous - Cirque de Soleil BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.09.2025, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin hat keine Lust darauf, im Gym Gewichte zu stemmen.

Elizabeth Hurley war seit „Jahrzehnten“ nicht mehr im Fitnessstudio.

Die 60-jährige Schauspielerin ist für ihre schlanke Figur bekannt, erklärte jedoch, dass sie sich ausschließlich durch Gartenarbeit in ihrem Zuhause im britischen Herefordshire fit hält. Elizabeth verriet gegenüber dem ‚Hello!‘-Magazin: „Ich habe seit Jahrzehnten kein Fitnessstudio mehr betreten und mache kein Workout im klassischen Sinne, aber ich bin von Natur aus sehr aktiv und sitze selten still. Wenn ich zu Hause bin, verbringe ich den ganzen Tag damit, meinen Garten in Schach zu halten – dadurch beuge und strecke ich mich und hebe praktisch den ganzen Tag Dinge.“

Die Darstellerin fügte hinzu: „Ich habe einen Geräteschuppen, für den nur ich einen Schlüssel habe, voll mit meinen ‚Lady-Tools‘. Mein Favorit ist ein Mini-Laubbläser, den mir Joan Collins und ihr Ehemann geschenkt haben. Ich benutze ihn jeden Tag.“ Elizabeth postet oft Bikini-Fotos von sich in den sozialen Medien und verriet, dass sie diesen Sommer die meiste Zeit in Badekleidung verbracht hat. „Mein ganzes Leben lang war ich am glücklichsten in Jeans und T-Shirt, aber dieser Sommer war so heiß, dass ich die meisten Tage im Bikini verbracht habe. Zum Glück habe ich ein ganzes Lagerhaus voll davon.“

Die brünette Schönheit verriet, dass sie davon träumt, mit Regisseur Guy Ritchie an einem Projekt zu arbeiten. „Ich habe ‚The Gentlemen‘ absolut geliebt und würde sehr gerne in einer Guy Ritchie-Serie mitspielen. Außerdem war ich völlig besessen von ‚Yellowstone‘ und würde unglaublich gern mit Taylor Sheridan arbeiten“, sagte die ‚Teuflisch‘-Darstellerin. Außerdem habe sie selbst einen Film in Vorbereitung. „Ich entwickle gerade einen Film, in dem ich eine ganz normale Frau spiele, die gezwungen ist, zur Furie zu werden, um ihre Tochter zu beschützen – und mir gefällt, wie sich das entwickelt“, erzählte der Star aufgeregt.