Musik Ella Langley stellt neuen US-Chartrekord auf

Ella Langley - 2026 Billboard Women In Music - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.09.2026, 11:00 Uhr

Ella Langley stellt einen neuen US-Chartrekord auf.

Ella Langley sorgt mit ihrem Country-Hit ‚Choosin‘ Texas‘ für einen historischen Erfolg.

Der Song steht inzwischen seit 23 Wochen an der Spitze der US-Charts und hat damit einen Rekord gebrochen, den zuvor Mariah Carey mit ‚All I Want for Christmas Is You‘ hielt. Veröffentlicht wurde ‚Choosin‘ Texas‘ bereits im Oktober vergangenen Jahres. Der große Durchbruch ließ allerdings zunächst auf sich warten: Erst im Januar schaffte es der Titel in die Top Ten der US-Billboard-Charts. Im Februar erreichte der Song schließlich erstmals Platz eins. Mittlerweile ist daraus eine Rekordserie geworden.

Für die 27-jährige Sängerin selbst ist dieser Erfolg offenbar kaum zu begreifen. In einer auf Instagram veröffentlichten Videobotschaft versuchte sie, ihre Gefühle in Worte zu fassen. „Ich versuche wirklich, die richtigen Worte dafür zu finden, was gerade in meinem Kopf passiert“, erklärte Langley. „Was? Ich weiß es nicht. Vielen Dank. Danke, dass ihr diesen Song liebt und ihn hört. Ich weiß langsam wirklich nicht mehr, was ich sagen soll.“ Während im Hintergrund ihr Hund aufgeregt bellte, scherzte die Musikerin, ihr Vierbeiner könne ihre Begeisterung wohl besser zum Ausdruck bringen als sie selbst. „Mir gehen langsam die Superlative aus, um zu beschreiben, wie ich mich fühle“, sagte sie. Der Erfolg verändere nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das ihrer Familie und der Menschen, die an dem Lied beteiligt waren.

Dass sich der historische Moment für sie noch nicht real anfühlt, machte Langley ebenfalls deutlich. „Heute fühlt sich überhaupt nicht echt an“, gestand sie. „Es kommt mir vor, als wäre das alles nur ein Scherz und gleich würde jemand hereinkommen und sagen: ‚Haha, wir haben euch die ganze Zeit reingelegt.'“ Gleichzeitig freue sie sich darauf, einen solchen besonderen Augenblick in ihrem Leben bewusst zu erleben.

‚Choosin‘ Texas‘ entstand gemeinsam mit Luke Dick, Miranda Lambert und Joybeth Taylor. Inhaltlich erzählt der Song von einer Frau, die einen Mann an eine andere verliert. Warum die Geschichte bei einem derart großen Publikum einen Nerv getroffen hat, können offenbar nicht einmal die Beteiligten vollständig erklären. Gegenüber ‚Billboard‘ hatte Langley zuvor vermutet, dass die Mischung aus persönlicher Ehrlichkeit und musikalischen Elementen entscheidend sein könnte. „Ich weiß es wirklich nicht“, sagte sie. „Wir, die den Song geschrieben haben, sprechen selbst darüber.“ Sie habe versucht, einen besonderen Groove, eingängige große Refrains und markante Gitarrenmelodien einzubauen. Vielleicht wirke der Song nostalgisch – oder klinge einfach nach etwas, das die Menschen so zuvor noch nicht gehört hätten.