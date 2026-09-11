Stars Taylor Swift bestätigt CMA-Auftritt nach erster Nominierung seit vier Jahren

Taylor Swift is seen in Greenwich Village June 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2026, 09:00 Uhr

Taylor Swift wird erstmals seit zehn Jahren wieder bei den Country Music Awards zu Gast sein.

Die 36-jährige Sängerin bestätigte ihre Teilnahme an der Preisverleihung, nachdem sie mit ihrem Song ‚I Knew It, I Knew You‘ ihre erste CMA-Nominierung seit vier Jahren erhalten hatte.

Swift, die im Juli Travis Kelce in New York geheiratet hat, reagierte am Donnerstag (10. September) in ihren Instagram Stories auf die Bekanntgabe. Zu einem Bild ihrer Nominierung schrieb sie: „SIEHT SO AUS, ALS HÄTTE ICH NOCH NICHT MEIN LETZTES YEE-HAW GERUFEN. DANKE, CMA!!!!“ Kurz darauf bestätigte sie offenbar auch ihre Anwesenheit bei der Preisverleihung im November. „Wir sehen uns dort am 18. November“, schrieb die Sängerin.

‚I Knew It, I Knew You‘ ist in der Kategorie „Single des Jahres“ nominiert. Die Konkurrenz ist allerdings groß: Ella Langley geht mit ‚Choosin‘ Texas‘ und ‚Be Her‘ gleich mit zwei Titeln ins Rennen, Lainey Wilson ist mit ‚Somewhere Over Laredo‘ vertreten und Cody Johnson komplettiert mit ‚The Fall‘ das Feld.

Langley führt mit insgesamt zehn Nominierungen auch die diesjährige Nominiertenliste an. Dahinter folgt Miranda Lambert mit sieben Nennungen. Kacey Musgraves und Ben West kommen jeweils auf fünf.

Swift war zuletzt 2016 bei den CMA Awards zu sehen. Damals überreichte sie Garth Brooks den Preis als „Entertainer“ des Jahres. Mit dieser Kategorie kennt sie sich bestens aus: 2009 und 2011 gewann sie den Titel selbst, außerdem war sie 2012 und 2013 erneut dafür nominiert.

‚I Knew It, I Knew You‘ stammt vom Soundtrack zu ‚Toy Story 5‘ und entwickelte sich für Swift zu einem großen Erfolg. Der Titel wurde ihr 13. Song als Solokünstlerin, der die US-amerikanischen Country-Radiocharts anführte. Darüber hinaus gilt der gefühlvolle Song als möglicher Kandidat für die kommende Oscar-Saison. In Branchenkreisen wird bereits darüber spekuliert, dass Swift für ‚I Knew It, I Knew You‘ eine Nominierung in der Kategorie „Bester Originalsong“ erhalten könnte.