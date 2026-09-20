Musik Madonna baut Vorsprung bei den MTV VMAs aus

Madonna - September 2025 - Getty Images - Paris Fashion Week BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.09.2026, 10:00 Uhr

Madonna baut Vorsprung bei den MTV VMAs aus.

Madonna hat ihren Vorsprung bei den diesjährigen MTV Video Music Awards weiter ausgebaut.

Nachdem zunächst elf Nominierungen für die Pop-Ikone bekannt gegeben worden waren, kommen nun zwei weitere hinzu. Damit geht die 68-Jährige mit insgesamt 13 Chancen auf einen VMA ins Rennen. Grund für die zusätzlichen Nominierungen sind vier neue Kategorien, die MTV nachträglich eingeführt hat: „Best Long-Form Video“, „Best Group“, „Best Album“ und „Song of Summer“. Madonna wurde dabei für „Best Long-Form Video“ und „Best Album“ nominiert. Abgestimmt wird in allen vier neuen Kategorien über die Instagram Stories von MTV.

Auch Taylor Swift konnte ihre Zahl an Nominierungen erhöhen. Sie kommt nun auf elf statt zuvor neun Chancen und könnte damit einen neuen Rekord bei den VMAs aufstellen. Bereits ein weiterer Sieg würde ausreichen, um den bisherigen Bestwert zu übertreffen. Zu ihren neuen Nominierungen zählen ebenfalls „Best Album“ und „Song of Summer“. Sabrina Carpenter kommt inzwischen auf neun Nominierungen, Ariana Grande auf acht. Bruno Mars steigert sich von fünf auf sechs.

In der Kategorie „Best Group“ treten unter anderem BLACKPINK, BTS, CORTIS, FLO, Fuerza Regida, Geese, KATSEYE und Twenty One Pilots gegeneinander an. Für „Best Long-Form Video“ wurden unter anderem Charli xcx mit ‚Music, Fashion, Film‘, Ella Langley mit ‚Choosin‘ Texas‘, GENER8ION mit ‚STORM‘ featuring Yung Lean sowie Madonna mit ‚CONFESSIONS II—The Film‘ nominiert. Bei „Best Album“ stehen unter anderem Drakes ‚Iceman‘, Madonnas ‚CONFESSIONS II‘, Olivia Deans ‚The Art of Loving‘, Olivia Rodrigos ‚you seem pretty sad for a girl so in love‘, Sabrina Carpenters ‚Man’s Best Friend‘ und Taylor Swifts ‚THE LIFE OF A SHOWGIRL‘ zur Auswahl. In der Kategorie „Song of Summer“ finden sich zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, darunter Charli xcx, Ella Langley, KATSEYE, Olivia Dean, Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Taylor Swift, Ariana Grande, Bruno Mars, Latto featuring Doja Cat, Morgan Wallen, Slayyyter, SOMBR, STELLA LEFTY sowie Tame Impala und JENNIE.

Für Madonna dürfte die diesjährige Zeremonie ohnehin eine besondere Bedeutung haben. Sie wird erstmals seit 23 Jahren wieder bei den VMAs auftreten. Die Sängerin soll die Show in Los Angeles eröffnen. Ihr letzter Auftritt bei der Veranstaltung liegt bis ins Jahr 2003 zurück – damals sorgte ihr Kuss mit Britney Spears und Christina Aguilera für weltweite Schlagzeilen. Madonna ist eng mit der Geschichte der VMAs verbunden. Insgesamt konnte sie bereits 19 Auszeichnungen gewinnen. Ihr Auftritt bei der ersten Ausgabe der Veranstaltung 1984, bei dem sie ‚Like a Virgin‘ sang, gilt als ein prägender Moment der Popkultur. Die MTV VMAs 2026 finden am 27. September statt. Durch den Abend führt Snoop Dogg. Die Preisverleihung kehrt damit erstmals seit 2017 nach Los Angeles zurück.