Film Elle Fanning empfand Fan-Wünsche für ihre ‚Tribute von Panem‘-Rolle als einschüchternd

Elle Fanning - The Hunger Games: Sunrise on the Reaping 2026 - Lionsgate BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.10.2026, 18:00 Uhr

Elle Fanning hat zugegeben, dass die hohen Erwartungen der Fans an ihre Rolle in ‚The Hunger Games: Sunrise on the Reaping‘ sie zunächst verunsichert haben.

Die 28-jährige Schauspielerin verkörpert in dem neuen Film eine jüngere Version von Effie Trinket, die in den bisherigen ‚Tribute von Panem‘-Filmen von Elizabeth Banks gespielt wurde. Schon vor der offiziellen Besetzung hatten zahlreiche Fans Fanning für die Rolle vorgeschlagen.

Gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘ erklärte die Schauspielerin, dass sie sich über die Unterstützung zwar sehr gefreut habe, damit aber auch ein gewisser Druck verbunden gewesen sei. Schließlich verdanke die Filmreihe ihren Erfolg zu einem großen Teil ihrer treuen Fangemeinde. Wenn diese bereits vorab eine bestimmte Vorstellung von einer Figur habe, wolle man den Erwartungen möglichst gerecht werden. „Das ist natürlich einschüchternd“, sagte Fanning über die Fanwünsche. Sie hoffe, dass die Zuschauer nach dem Kinostart mit ihrer Darstellung zufrieden seien und das Gefühl hätten, dass die richtige Schauspielerin für die Rolle ausgewählt worden sei.

Zusätzliche Sicherheit gab ihr der Kontakt zu Elizabeth Banks. Die beiden Schauspielerinnen tauschten sich per SMS über die Figur aus. Banks habe sie ausdrücklich dazu ermutigt, ihre eigene Interpretation von Effie Trinket zu entwickeln, anstatt lediglich ihre frühere Darstellung nachzuahmen. Fanning beschrieb ihre Kollegin als außergewöhnlich freundlich, talentiert und großzügig. Banks habe ihr vor allem gewünscht, genauso viel Freude an der Rolle zu haben wie sie selbst. „Du hast meinen Segen. Mach die Figur zu deiner eigenen“, habe Banks ihr geschrieben. Diese Unterstützung habe ihr das nötige Selbstvertrauen gegeben.

Eine ähnliche Erfahrung machte Mckenna Grace, die in ‚Sunrise on the Reaping‘ die Rolle der Maysilee Donner übernimmt. Auch die 20-Jährige war bereits vor ihrer Besetzung von zahlreichen Fans als Wunschkandidatin genannt worden. Die überwiegend positive Reaktion auf ihre Verpflichtung habe ihr einen Teil der Nervosität genommen. Gleichzeitig sei die Verantwortung groß gewesen, da ihr die Filmreihe und insbesondere ihre Figur persönlich sehr viel bedeuteten. Grace habe sich zunächst sogar gefragt, ob sie selbst die richtige Wahl für Maysilee sei. Umso erleichterter sei sie gewesen, dass die Fangemeinde ihre Besetzung begrüßt habe.

Die Schauspielerin verriet außerdem, dass sie Fanvorschläge bei Castings normalerweise eher skeptisch betrachte. Ihrer Erfahrung nach komme es nur selten vor, dass Schauspieler tatsächlich jene Rollen erhielten, für die sie im Internet gehandelt würden. Zeitweise habe sie deshalb sogar befürchtet, die öffentliche Unterstützung könnte ihre Chancen verschlechtern. „Ich denke mir: ‚Nein! Die Casting-Direktoren werden das sehen und mich dann nicht engagieren!‘ Aber ich glaube, Francis [Lawrence], der Regisseur, achtet vielleicht gar nicht unbedingt auf solche Dinge.“ Sie sei jedoch überzeugt, dass er ein gutes Gespür für die Erwartungen der Fans habe und letztlich die Person auswähle, die seiner Meinung nach am besten zur jeweiligen Rolle passe.

Grace zeigte sich deshalb besonders dankbar, dass Lawrence ihr Castingvideo angesehen und sich schließlich für sie entschieden habe. Noch immer könne sie kaum glauben, dass sie nun tatsächlich Teil der ‚Tribute von Panem‘-Filmreihe sei und den neuen Film bei seiner Premiere vorstellen dürfe.