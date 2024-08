Stars Elle King: Ihr Vater schickte sie ins ‚Fat Camp‘

Elle King attends the 64th Annual GRAMMY Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 08:00 Uhr

Elle King wurde von ihrem Vater Rob Schneider ins „Fat Camp“ geschickt.

Die 35-jährige Sängerin hat enthüllt, dass sie ein „wirklich schweres Kind“ war und ihr Vater, ein Schauspieler, versuchte, ihr beim Abnehmen zu helfen, indem er sie zu einem speziellen Behandlungsprogramm zur Gewichtsabnahme schickte. In diesem Sommercamp für übergewichtige Kinder geriet sie aber in Schwierigkeiten, als sie eine Verletzung erlitt, die ihre Bemühungen, abzunehmen, behinderte.

Während eines Auftritts im ‚Dumb Blonde‘-Podcast von Bunnie Xo erklärte Elle: „Ich war ein wirklich, wirklich schweres Kind. Mein Vater hat mich ins Fat Camp geschickt. Und dann bekam ich in einem Jahr Probleme, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe und kein Gewicht verloren habe. Sehr toxisch und sehr lächerlich.“ Sie sprach offen über ihre schwierige Beziehung zu ihrem Vater, einem Schauspieler, und gab zu, dass sie „vier oder fünf Jahre lang nicht miteinander gesprochen haben“. Elle fügte hinzu: „Ich stimme mit vielen Dingen, die er sagt, nicht überein. Er redet Sch*** über Drag und Anti-Homosexuellen-Rechte. Er redet einfach Sch*** und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um zu sagen, dass ich anderer Meinung bin. Ich stimme nicht mit dem überein, was er sagt.“

Elles Vater und ihre Mutter London King ließen sich 1990 scheiden und sie wuchs bei ihrer Mutter und ihrem Stiefvater in Ohio auf. Die Sängerin hatte als Kind eine angespannte Beziehung zu dem ‚The Waterboy‘-Star und fand erst als Erwachsene wieder Kontakt zu ihm. Sie fügte über ihre turbulente Beziehung hinzu: „Wenn ich jemals einen Sommer mit meinem Vater verbrachte, war es an einem Filmset. Ich verlor mich einfach in dem Durcheinander. Und wenn ich einen Take vermasselte, wenn ich redete, kam ich in Schwierigkeit.“ Außerdem: „Mein Vater hat jeden einzelnen Geburtstag vergessen. Meinen 18. Geburtstag verbrachte ich in einer Sommerschule und sie brachten mir Cupcakes mit, und ich kam nach Hause und mein Vater vergaß meinen Geburtstag.“