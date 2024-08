Er hat ihre Geburtstage vergessen Elle King: So kaputt ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater Rob Schneider

Elle King zusammen mit ihrem Vater Rob Schneider. (the/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 19:01 Uhr

Sängerin Elle King hat offensichtlich kein besonders gutes Verhältnis zu ihrem Vater, dem Schauspieler und Comedian Rob Schneider. Das wird in einem neuen Podcast-Interview deutlich, in dem sie erzählt, er habe sie unter anderem als Kind ins Diät-Camp geschickt.

Die Sängerin Elle King (35) hat in einem Podcast über das zerrüttete Verhältnis zu ihrem Vater, dem Schauspieler und Comedian Rob Schneider (60), gesprochen. Die Musikerin Bunnie XO veröffentlichte am Sonntag einen Teaser zur neuen Folge ihres Podcasts "Dumb Blonde" auf TikTok, in dem sie mit King über deren Vater spricht. Er habe sie als Kind unter anderem in ein Diät-Camp geschickt, berichtet die 35-Jährige.

Er schickte sie als Kind ins Diät-Camp

"Ich war ein wirklich, wirklich schweres Kind. Mein Papa hat mich ins Diät-Camp geschickt. Und dann bekam ich in einem Jahr Ärger, weil ich mir den Knöchel verstaucht habe und kein Gewicht verloren habe. Das war sehr toxisch und sehr dumm", erzählt Elle King in dem kurzen Videoclip.

An einer anderen Stelle im Teaser erklärt die Sängerin zudem, dass sie "vier oder fünf Jahre lang" nicht mit ihrem Vater gesprochen habe. Zudem sei sie auch mit vielen Meinungen Schneiders zu gesellschaftlichen Themen wie zum Beispiel Homosexualität und Drag nicht einverstanden. Dies sei ein Grund dafür, dass sie nicht miteinander auskämen. "Ich stimme mit vielen Dingen, die er sagt, nicht überein", so King.

In ihrer Kindheit sei ihr Vater nicht besonders präsent gewesen, erzählt King, die bei ihrer Mutter, dem ehemaligen Model London King, und ihrem Stiefvater Justin Tesa in Ohio aufwuchs. "Wenn ich jemals einen Sommer mit meinem Vater verbracht hätte, dann auf einem Filmset. Ich hätte mich einfach im Getümmel verloren. Wenn ich jemals eine Aufnahme verpatzt hätte, wenn ich jemals geredet hätte, wäre ich in verdammte Schwierigkeiten geraten."

Ihr Vater habe ihr zufolge auch so ziemlich jeden Geburtstag vergessen. "Ich verbrachte meinen 18. Geburtstag in einer Sommerschule und sie brachten mir Muffins mit, und als ich nach Hause kam, hatte mein Vater meinen Geburtstag vergessen."

Rob Schneider wurde als Schauspieler unter anderem durch Filme wie "Rent a Man – Ein Mann für gewisse Sekunden" (1999), "Hot Chick – Verrückte Hühner" (2002) und "Kindsköpfe" (2010) bekannt.