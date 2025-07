Stars Ellen DeGeneres und Portia de Rossi erwägen Hochzeit in Großbritannien

Ellen DeGeneres - Hollywood walk of Fame induction 2018 - Photoshot BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.07.2025, 09:00 Uhr

Das US-amerikanische Paar hat Angst, dass seine Ehe in den Vereinigten Staaten bald nicht mehr anerkannt wird.

Ellen DeGeneres und ihre Ehefrau Portia de Rossi ziehen eine erneute Heirat in Großbritannien in Betracht, falls die USA die gleichgeschlechtliche Ehe wieder verbieten.

Das Paar hatte ursprünglich im Jahr 2008 in seiner Villa in Los Angeles geheiratet. Nach einer Abstimmung der Southern Baptists im Juni 2025, die eine Aufhebung des historischen Obergefell-v.-Hodges-Urteils von 2015 fordern, denken Ellen und Portia über eine rechtliche Absicherung ihrer Ehe im Vereinigten Königreich nach. Bei einer Veranstaltung in Cheltenham am 20. Juli sagte Ellen: „Die Baptistenkirche in Amerika versucht, die Homo-Ehe rückgängig zu machen. Portia und ich schauen uns das gerade an. Wenn das passiert, heiraten wir hier.“

Ein solcher Schritt würde die Ehe nicht verbieten, aber Gesetze fordern, die die Ehe als Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau definieren. Später sagte Ellen (67): „Ich wünschte, wir wären an einem Punkt, an dem es nicht mehr beängstigend ist, man selbst zu sein. Aber bis wir dort sind, kann man nicht von großem Fortschritt sprechen.“ Die Komikerin bestätigte auch, dass sie und Portia nach der Wiederwahl von Donald Trump 2024 in die Cotswolds gezogen sind: „Wir kamen einen Tag vor der Wahl hier an und wurden von Nachrichten mit weinenden Emojis geweckt. Wir wussten: Er hat gewonnen. Da sagten wir: Wir bleiben hier.“