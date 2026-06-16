Stars Sheryl Crow bezeichnet Donald Trumps ‚Freedom 250‘-Feier als ‚beschämend und ohne Anstand‘

Sheryl Crow - September 2023 - Avalon - iHeartRadio Music Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.06.2026, 18:00 Uhr

Sheryl Crow bezeichnet Donald Trumps 'Freedom 250'-Feier als 'beschämend und ohne Anstand'.

Sheryl Crow hat die „Freedom 250“-Feier von US-Präsident Donald Trump als ‚beschämend und frei von jeglichem Anstand‘ kritisiert.

Die Sängerin von ‚Soak Up The Sun‘ ist seit Langem eine offene Kritikerin Trumps und hielt sich auch bei ihrer Bewertung der Veranstaltung vom Sonntag (14. Juni) nicht zurück. Die Feier diente sowohl als Trumps 80. Geburtstagsfeier als auch als vorgezogene Veranstaltung zum 250. Jahrestag der Unterzeichnung der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Zum Programm gehörten unter anderem UFC-Kämpfe auf dem Südrasen des Weißen Hauses. In ihrer Instagram-Story schrieb Crow: „Zu schweigen bedeutet, wegzusehen. Deshalb sage ich das jetzt. Was gestern Abend auf dem Gelände des Weißen Hauses passiert ist, war beschämend und frei von Anstand. Mächtige und reiche Menschen füllten den Rasen, um einen gewalttätigen Sport zu verfolgen, der mit einer widerwärtigen und rassistischen Bemerkung endete. Währenddessen können sich durchschnittliche Amerikaner keine Gesundheitsversorgung, kein Benzin und die steigenden Lebenshaltungskosten leisten.“

Crow bezeichnete die Trump-Regierung außerdem als „korrupt“ und warf ihr vor, sich nicht um die Bevölkerung zu kümmern. Sie fügte hinzu: „Lasst euch nicht täuschen. Diese Regierung ist korrupt und schert sich keinen Deut um das amerikanische Volk. Ihr geht es nur darum, auf Kosten unserer Demokratie und ungeachtet ihrer Folgen möglichst viel Geld zu verdienen. Wenn wir weiterhin solche Ablenkungen von der Realität unterstützen, sind wir keinen Deut besser als sie. Lasst uns besser sein, Amerika.“

Nach seinem Sieg sorgte UFC-Champion Josh Hokit mit Kommentaren über die ehemalige First Lady Michelle Obama für Empörung. Er sagte zu Joe Rogan: „Ein großes Lob an Trump dafür, dass er den Mut hatte, so etwas auf die Beine zu stellen. Und wenn ich etwas sagen darf: Es gibt nur eine Person, die beeindruckender ist als der Unglaubliche Hulk, und das ist mein Herr und Erlöser Jesus Christus. Und zum Schluss: Michelle Obama ist ein Mann. Habe ich recht, Amerika?“ Am folgenden Tag erklärte UFC-Präsident Dana White, dass er diese Aussage „gehasst“ habe. Er sagte gegenüber dem ‚TIME Magazine‘: „Ich verstehe, dass die Obamas Personen des öffentlichen Lebens sind, aber ich bin entschieden dagegen, gemeine und falsche Dinge über die Familien anderer Menschen zu sagen. Jeder kennt meine Haltung zur Meinungsfreiheit, aber ich hasse solchen Unsinn.“