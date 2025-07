Stars Ellen DeGeneres unterstützt Rosie O’Donnell im Streit mit Donald Trump

Ellen DeGeneres - Grammys 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.07.2025, 14:00 Uhr

Ellen DeGeneres hat sich im jüngsten Streit mit Donald Trump auf die Seite von Rosie O’Donnell gestellt.

Der US-Präsident hatte die Komikerin am Wochenende auf seiner Plattform ‚Truth Social‘ angegriffen und sie als „Bedrohung für die Menschheit“ bezeichnet sowie gedroht, ihr die US-Staatsbürgerschaft zu entziehen. Ellen zeigte sich solidarisch mit O’Donnell, indem sie einen Screenshot von Trumps Beitrag zusammen mit dem Gedicht postete, mit dem die frühere ‚The View‘-Moderatorin geantwortet hatte. Die 67-jährige Ellen schrieb unter ihren Instagram-Post: „Gut gemacht, @Rosie.“

Rosies Fehde mit Trump geht auf ihre Zeit bei ‚The View‘ in den 2000er-Jahren zurück. Sie bekräftigte ihre Entscheidung, gemeinsam mit ihrer jüngsten Tochter Clay (12) nach Irland auszuwandern, nachdem der Präsident Anfang dieses Jahres erneut an die Macht kam. Sie schrieb: „Hey Donald – bist du schon wieder nervös? 18 Jahre später und ich lebe immer noch mietfrei in deinem kollabierenden Hirn. Du nennst mich eine Bedrohung für die Menschheit – aber ich bin alles, wovor du Angst hast: eine laute Frau, eine queere Frau, eine Mutter, die die Wahrheit sagt, eine Amerikanerin, die das Land verlassen hat, bevor du es in Brand gesetzt hast. Du baust Mauern.“

Rosie fuhr fort: „Ich baue ein Leben für mein autistisches Kind in einem Land auf, in dem Anstand noch existiert. Du verlangst Loyalität – ich bringe meinen Kindern bei, Autorität zu hinterfragen. Du verkaufst Angst auf Golfplätzen – ich mache Kunst über das Überleben von Traumata. Du lügst, du stiehlst, du erniedrigst – ich nähre, ich kreiere, ich halte durch. Du bist alles, was mit Amerika falsch läuft – und ich bin alles, was du an dem hasst, was noch richtig daran ist. Du willst mir die Staatsbürgerschaft entziehen? Versuch es doch, König Joffrey mit Mandarinen-Spray-Tan. Du wirst mich nicht zum Schweigen bringen – hast du nie.“

Ellen und ihre Ehefrau Portia de Rossi zogen nach Trumps Wiederwahl ebenfalls aus den USA weg, sie ließen sich im Vereinigte Königreich nieder. O’Donnell zeigte sich zuvor überrascht über den Grund für diesen Schritt der TV-Moderatorin. Die 63-jährige sagte im vergangenen Jahr: „Ich habe Ellen nie wirklich politisch erlebt, daher war ich überrascht zu lesen, dass sie wegen Präsident Trump gegangen ist.“ Der Schritt der Moderatorin habe Rosie wirklich schockiert. Sie kann es aber persönlich sehr gut nachvollziehen: „Ich war mein ganzes Leben lang eine politische Person – nicht besser oder schlechter, es ist einfach eine andere Art, in der Welt zu sein. Ich war sehr klar über den Grund, warum ich gegangen bin, und ich glaube nicht, dass das jemanden überrascht hat.“