Stars Elon Musk: KI soll noch in diesem Jahr ‚historisch korrekte‘ Verfilmung der ‚Odyssee‘ erschaffen

Elon Musk - Senate Artificial Intelligence Briefing 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.07.2026, 09:00 Uhr

Der Milliardär kündigt an, dass Grok Imagine eine abendfüllende Verfilmung von Homers 'Odyssee' erschaffen wird.

Elon Musk behauptet, dass seine KI-Plattform Grok noch vor Ende des Jahres eine abendfüllende Verfilmung von Homers ‚Odyssee‘ produzieren werde.

Der 55-jährige Milliardär erklärte, der Film werde „historisch korrekt und der Kunst Homers treu“ sein. Anlass war eine von Künstlicher Intelligenz erzeugte Szene, die auf dem altgriechischen Epos basiert. Erst kürzlich wurde die Geschichte von Regisseur Christopher Nolan verfilmt – viele Fans feiern sie bereits als Meisterwerk. Der Tesla-Chef und Eigentümer der Plattform X äußerte sich am Mittwoch (22. Juli), nachdem er eine rund dreiminütige Dialogszene geteilt hatte, die mit Grok Imagine, dem KI-Tool seines Unternehmens zur Bild- und Videogenerierung, erstellt wurde.

Der Clip zeigt einen KI-generierten Odysseus im Gespräch mit der Nymphe Kalypso, die ihn auf ihrer Insel gefangen hält. Der Held fleht darum, nach dem Trojanischen Krieg endlich in seine Heimat zurückkehren zu dürfen. Musk schrieb: „Bevor dieses Jahr endet, wird Grok Imagine einen abendfüllenden Film der ‚Odyssee‘ erschaffen, der historisch korrekt und der Kunst Homers treu ist.“

Seine Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Christopher Nolans ‚Die Odyssee‘ seinen erfolgreichen Kinostart fortsetzt und bereits zu den größten Kassenerfolgen des Jahres zählt. In der Verfilmung spielt Matt Damon Odysseus, während Tom Holland dessen Sohn Telemachos verkörpert und Anne Hathaway Penelope. Lupita Nyong’o übernimmt die Doppelrolle der Helena von Troja und ihrer Zwillingsschwester Klytämnestra.

Homers ‚Odyssee‘ erzählt die lange und gefährliche Heimreise des Königs von Ithaka nach dem Trojanischen Krieg. Das Epos gilt als eines der ältesten erhaltenen Werke der Weltliteratur. Es umfasst 24 Gesänge und wird häufig als Gegenstück zur ‚Ilias‘ betrachtet, die den Trojanischen Krieg selbst schildert.

Musks jüngste Äußerungen folgen auf eine Kontroverse zu Beginn des Jahres. Damals hatte er rassistisch motivierte Kritik an Christopher Nolans Besetzung von Lupita Nyong’o als Helena von Troja und Klytämnestra weiterverbreitet. Whoopi Goldberg kritisierte Musk daraufhin in der Talkshow ‚The View‘ und stellte seine Einwände gegen die Besetzung infrage. „Ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist – Lupita gilt ebenfalls als eine der schönsten Frauen der Welt“, betonte die Schauspielerin. „Deshalb bin ich mir nicht sicher, was Sie damit sagen wollen. Sie müssen sich den Film ja nicht ansehen. Ich verstehe nicht, warum Sie sich unbedingt dazu äußern müssen.“