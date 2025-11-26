Musik Elton John denkt, dass er besser als je zuvor singt

Elton John -Orangetheory Stadium, Jan 24, 2023 in Christchurch, New Zealand - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 18:00 Uhr

Der 78-Jährige ist der Meinung, dass seine Stimme in großartiger Form ist.

Elton John ist stolz auf seine Gesangskünste.

Der Musiker tritt weiterhin auf, obwohl er sich nach Abschluss seiner ‚Farewell Yellow Brick Road‘-Tournee 2023 vom ausgedehnten Tourleben zurückgezogen hat. Er ist der Meinung, dass seine Stimme trotz gesundheitlicher Probleme wie den Verlust seines Sehvermögens im rechten Auge in großartiger Form ist.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet Elton: „Bis zum Ende des Jahres werde ich elf private Shows gegeben haben, was ich in meinem Leben noch nie gemacht habe – einige solo, einige mit der Band. Und es hat Spaß gemacht, weil ich Todesangst hatte, dass ich die Klaviertasten oder das Mikrofon nicht sehen könnte.“

Der 78-Jährige fügte hinzu: „Und ich kann sehen, weil alles so nah ist. Was ich nicht sehen kann, wenn ich mit der Band spiele, ist die Band, was ein kleines Albtraum-Szenario ist.“ Deshalb müsse ihn jemand anleiten, um sicherzustellen, dass die Band im Takt bleibe.

Trotzdem betonte der ‚I’m Still Standing‘-Künstler: „Aber ich sage euch, ich singe besser als je zuvor, ich spiele großartig, ich genieße es und das hilft mir sehr. Die Musik war mein ganzes Leben, sie hat mir so viel gegeben und mich auf Reisen mitgenommen, die ich nie für möglich gehalten hätte – und sie tut es immer noch.“ Elton will sich noch lange nicht von der Musik verabschieden. „Ich kann es kaum erwarten, ins Studio zu gehen, neue Songs zu schreiben und von dort aus weiterzumachen“, kündigte er an.

Zusammen mit seinem langjährigen Songwriter Bernie Taupin arbeitet er an neuem Material. Der Sänger verriet, dass er nach ‚Who Believes in Angels?‘ – seiner Kollaboration mit Brandi Carlile, die Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde – ein moderneres Album herausbringen will. „Ein Teil von mir möchte ein viel kommerzielleres Album machen und mehr Bernie Taupin-Songs von heute statt von gestern spielen“, plauderte der ‚Sacrifice‘-Interpret aus.