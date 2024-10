Stars Elton John: Glücklich wie nie zuvor!

Sir Elton John on the Pyramid Stage at Glastonbury Festival - Avalon - June 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2024, 12:45 Uhr

Der 77-jährige Sänger fühlt sich heute besser als jemals zuvor in seinem Leben.

Elton John war noch nie so glücklich wie jetzt.

Der 77-jährige Sänger lernte seinen Partner David Furnish im Jahr 1993 kennen. Gemeinsam ziehen die beiden die Söhne Zachary (13) und Elijah (11) groß. 2014 gaben sie sich offiziell das Jawort. Während eines Überraschungsauftritts beim New York Film Festival für die US-Premiere des Streifens ‚Elton John: Never Too Late‘ verriet der legendäre Popstar jetzt, dass seine Familie für ihn das Wichtigste im Leben sei. Den Zuschauern rief Elton laut Berichten des Magazins ‚PEOPLE‘ zu: „Ich habe niemals so ein Glück gespürt wie jetzt. Ich bin 77 Jahre alt, ich habe alles gemacht, was man machen kann. Die ersten fünf erfolgreichen Jahre meiner Karriere waren wundervoll. Es war alles, was ich wollte. Ich wollte, dass die Menschen meine Songs lieben, die Alben kaufen. 1990 wurde ich clean und als das passierte, verstand ich, was in meinem Leben gefehlt hatte: Demut, Dankbarkeit und Glauben. Ich musste eine Basis aufbauen. Ja, Musik ist wundervoll. Ruhm ist wundervoll. Aber das befriedigte mich nicht. Irgendetwas fehlte. Dann fand ich ganz und gar mein Glück, als ich David traf und als ich meine Kinder bekam.“

Der ‚Rocket Man‘-Interpret betonte jedoch auch, wie viel ihm die Musik auch nach Jahren noch bedeute. „Musik war immer da, in den guten wie in den schlechten Zeiten“, sagte Elton. „Ich habe mich immer darauf verlassen, dass die Musik mir weiterhilft. Auch in meinen dunkelsten Zeiten spielte ich Musik, ich nahm Musik auf, also muss ich mich bei der Musik bedanken, die mein ganzes Leben lang meine unglaublichste Inspiration war.“